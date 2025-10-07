Росавиация рассказала о прогнозе развития авиапарка до 2030 года

МОСКВА, 7 окт - РИА Новости. Росавиация по пессимистичному прогнозу ожидает выбытие 339 самолётов и 200 вертолетов до 2030 года из парка российских авиакомпаний, сообщил глава ведомства Дмитрий Ядров на совещании в Совете Федерации.

"По пессимистичному прогнозу, до 2030 года мы совместно с авиакомпанией насчитываем выбытие порядка 339 самолетов. Это 230 отечественных воздушных судов, в том числе и воздушных судов, которым 40, 50, 60 лет и 109 иностранных. Помимо этого, планируем выбытие 200 вертолетов", - сообщил Ядров.

Он уточил, что на 6 октября в парке 76 российских авиакомпаний, выполняющих 99% полетов, находится 1135 воздушных судов. Летают из них 1088 бортов, 47 на данный момент не эксплуатируются.

Росавиация позже сообщила, что работает над предотвращением пессимистичного сценария.

"Для недопущения пессимистичного сценария выбытия до 2030 года из парка российских эксплуатантов 339 самолетов Росавиация при поддержке Минтранса России продолжает реализацию пакета мер, которые должны максимально сохранить действующий флот, безусловно с абсолютным соблюдением всех мер по безопасности их полетов", - говорится в заявлении ведомства.

Среди мер предотвращения ведомство называет продление возможности использования самолетов, в первую очередь Ан-24/26 и Як-40, об этом просят российских регионы в ожидании отечественного регионального самолета. Уже созданы специальные программы проверок таких бортов, в том числе на предмет старения критических элементов воздушных судов.

Кроме того, ведётся работа над увеличением ресурса российско-французского двигателя SaM146 для самолетов Superjet 100. Для этого Объединенная двигателестроительная корпорация в сотрудничестве с Авиарегистром России формирует дополнительные сертификационные программы для этого двигателя. Принятые решения позволили избежать приостановки полетов на нескольких самолетах этого типа в 2025 году.

Также формируется необходимая нормативная база. В частности внесены изменения в Воздушный кодекс, позволяющие одобрять компоненты-аналоги. Эта технология даст возможность российским компаниям выводить на рынок запчасти, аналогичные оригинальным. Эта процедура возможна только при безусловном сохранении необходимого уровня безопасности полетов.