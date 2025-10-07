Рейтинг@Mail.ru
Россия пригласила на саммит в Москве лидеров 22 стран и генсека ЛАГ - РИА Новости, 07.10.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
17:16 07.10.2025
https://ria.ru/20251007/sammit-2046896556.html
Россия пригласила на саммит в Москве лидеров 22 стран и генсека ЛАГ
Россия пригласила на саммит в Москве лидеров 22 стран и генсека ЛАГ - РИА Новости, 07.10.2025
Россия пригласила на саммит в Москве лидеров 22 стран и генсека ЛАГ
Россия пригласила к участию в первом российско-арабском саммите в Москве лидеров 22 стран и генерального секретаря Лиги арабских государств (ЛАГ) Ахмеда Абуль... РИА Новости, 07.10.2025
2025-10-07T17:16:00+03:00
2025-10-07T17:16:00+03:00
россия
москва
ближний восток
юрий ушаков
ахмед абуль гейт
лига арабских государств
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0b/0b/1983052944_0:0:3028:1703_1920x0_80_0_0_e2a245f2f59ee876b8c9d6e16d713710.jpg
https://ria.ru/20250517/putin-2017613493.html
россия
москва
ближний восток
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Наталья Макарова
Наталья Макарова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0b/0b/1983052944_232:0:2963:2048_1920x0_80_0_0_5473bc3a4d9a41420ff3588895bbde73.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, москва, ближний восток, юрий ушаков, ахмед абуль гейт, лига арабских государств
Россия, Москва, Ближний Восток, Юрий Ушаков, Ахмед Абуль Гейт, Лига арабских государств
Россия пригласила на саммит в Москве лидеров 22 стран и генсека ЛАГ

Ушаков: на российско-арабский саммит приглашены лидеры 22 стран и генсек ЛАГ

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкМосковский Кремль
Московский Кремль - РИА Новости, 1920, 07.10.2025
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Перейти в медиабанк
Московский Кремль. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 7 окт - РИА Новости. Россия пригласила к участию в первом российско-арабском саммите в Москве лидеров 22 стран и генерального секретаря Лиги арабских государств (ЛАГ) Ахмеда Абуль Гейта, сообщил помощник президента РФ Юрий Ушаков.
Первый российско-арабский саммит состоится в Москве 15 октября. Ожидается, что в нем примут участие представители арабских стран Ближнего Востока и Северной Африки, а также страны Восточной Африки, входящие в ЛАГ.
«
"Я думаю, что где-то в понедельник-вторник уже будет окончательно ясен состав участников... По крайней мере, мы пригласили лидеров всех 22 стран и, естественно, генерального секретаря Лиги арабских государств", - рассказал Ушаков журналистам.
Министр иностранных дел Ирака Фуад Хусейн - РИА Новости, 1920, 17.05.2025
ЛАГ рассмотрит приглашение Путина на российско-арабский саммит
17 мая, 20:20
 
РоссияМоскваБлижний ВостокЮрий УшаковАхмед Абуль ГейтЛига арабских государств
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала