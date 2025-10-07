Ушаков сообщил, когда пройдет следующий саммит "Россия — Центральная Азия"

https://ria.ru/20251007/sammit-2046887988.html
Третий саммит "Россия - Центральная Азия" пройдет в 2027 году, место проведения будет согласовано дополнительно, сообщил помощник президента РФ Юрий Ушаков. РИА Новости, 07.10.2025
Ушаков: третий саммит "Россия — Центральная Азия" пройдет в 2027 году
МОСКВА, 7 окт - РИА Новости. Третий саммит "Россия - Центральная Азия" пройдет в 2027 году, место проведения будет согласовано дополнительно, сообщил помощник президента РФ Юрий Ушаков.
Второй саммит "Центральная Азия - Россия" пройдет в Душанбе
9 октября. Во вторник Ушаков
рассказал журналистам, что по итогам саммита в Душанбе будет утвержден план совместных действий на 2025-2027 годы.
"Это уже конкретные работы по различным направлениям - политика, дипломатия, торговля, транспорт, гуманитарная сфера, безопасность, энергетика, естественно, вопросы миграции и экологии. Этот план на 2025-2027 годы и итоги его реализации будут рассмотрены на третьем саммите "Центральная Азия - Россия", который запланирован на 2027 год. Место проведения будет согласовано дополнительно", - сказал Ушаков.