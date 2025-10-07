Названы страны с самым низким коэффициентом рождаемости в мире

МОСКВА, 7 окт — РИА Новости. Самый низкий коэффициент рождаемости в мире по данным на конец 2024 года оказался на Мальте, Тайване, в Южной Корее и Испании, выяснило РИА Новости, изучив открытые данные.
Экономикой с самым низким суммарным коэффициентом рождаемости, то есть средним количеством детей, рождённых женщиной в течение репродуктивного периода, стала Мальта. По последним доступным данным на конец 2024 года он составил 1,06 пункта. Следом расположились Тайвань, где на одну женщину пришлось 1,11 ребенка, а также Южная Корея и Испания — по 1,12 ребенка.
Напротив, среди экономик, где рождается больше всего детей, оказалось много африканских государств. Так, лидером по рождаемости стал Нигер, где на одну женщину приходится 6,64 ребенка.
Среди 223 рассмотренных экономик среднее количество детей на одну женщину составило 2,33.
