Названы страны с самым низким коэффициентом рождаемости в мире - РИА Новости, 07.10.2025
03:09 07.10.2025 (обновлено: 06:11 07.10.2025)
Названы страны с самым низким коэффициентом рождаемости в мире
2025-10-07T03:09:00+03:00
2025-10-07T06:11:00+03:00
2025
Названы страны с самым низким коэффициентом рождаемости в мире

Меньше всего детей рождается на Мальте, Тайване и в Южной Корее

© iStock.com / Alla LiebiedievaЖенщина держит в руках ножки новорожденного ребенка
МОСКВА, 7 окт — РИА Новости. Самый низкий коэффициент рождаемости в мире по данным на конец 2024 года оказался на Мальте, Тайване, в Южной Корее и Испании, выяснило РИА Новости, изучив открытые данные.
Экономикой с самым низким суммарным коэффициентом рождаемости, то есть средним количеством детей, рождённых женщиной в течение репродуктивного периода, стала Мальта. По последним доступным данным на конец 2024 года он составил 1,06 пункта. Следом расположились Тайвань, где на одну женщину пришлось 1,11 ребенка, а также Южная Корея и Испания — по 1,12 ребенка.
Эксперт назвал основные факторы, влияющие на рождаемость в России
7 сентября, 04:23
Пятерку мест с самой низкой рождаемостью замкнул Сингапур — 1,17. В топ-10 также вошли Литва (1,18), Польша (1,2), Италия (1,21), Украина (1,22), а также Макао и Гонконг с коэффициентом по 1,24 пункта.
Россия расположилась в третьей десятке с коэффициентом в 1,4. Ее "соседями" по рейтингу с таким же уровнем рождаемости стали Япония, Кипр и Норвегия.
Напротив, среди экономик, где рождается больше всего детей, оказалось много африканских государств. Так, лидером по рождаемости стал Нигер, где на одну женщину приходится 6,64 ребенка.
В пятерку лидеров также вошли Ангола (5,7), ДР Конго (5,49), Мали (5,35) и Бенин (5,34). Замкнули десятку Чад (5,24), Уганда (5,17), Сомали (5,12), Южный Судан (5,09), а также Бурунди — единственная страна из топ-10, где коэффициент рождаемости не смог превысить 5 пунктов и составил 4,9.
Среди 223 рассмотренных экономик среднее количество детей на одну женщину составило 2,33.
Маск предрек Европе вымирание из-за низкого уровня рождаемости
31 августа, 09:04
 
