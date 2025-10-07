Рейтинг@Mail.ru
Герасимов рассказал об успехах ВС России в Днепропетровской области - РИА Новости, 07.10.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
21:24 07.10.2025
https://ria.ru/20251007/rossiya-2046943211.html
Герасимов рассказал об успехах ВС России в Днепропетровской области
Герасимов рассказал об успехах ВС России в Днепропетровской области - РИА Новости, 07.10.2025
Герасимов рассказал об успехах ВС России в Днепропетровской области
Вооруженные силы России продолжают продвигаться вглубь обороны ВСУ в Запорожской и Днепропетровской областях, сообщил начальник Генштаба ВС России Валерий... РИА Новости, 07.10.2025
2025-10-07T21:24:00+03:00
2025-10-07T21:24:00+03:00
специальная военная операция на украине
безопасность
россия
днепропетровская область
валерий герасимов
владимир путин
вооруженные силы украины
в мире
https://cdnn21.img.ria.ru/images/153317/88/1533178867_0:0:2743:1544_1920x0_80_0_0_0fb35a4ad1cbb087c73e9b9a4c8b5eff.jpg
https://ria.ru/20250817/pushilin-2035943133.html
россия
днепропетровская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/153317/88/1533178867_12:0:2743:2048_1920x0_80_0_0_3ebd34f1d1a777355b75a24e422b21d3.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
безопасность, россия, днепропетровская область, валерий герасимов, владимир путин, вооруженные силы украины, в мире
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Россия, Днепропетровская область, Валерий Герасимов, Владимир Путин, Вооруженные силы Украины, В мире
Герасимов рассказал об успехах ВС России в Днепропетровской области

Герасимов: России продолжает наступать в Днепропетровской и Запорожской областях

© РИА Новости / Алексей Никольский | Перейти в медиабанкВалерий Герасимов
Валерий Герасимов - РИА Новости, 1920, 07.10.2025
© РИА Новости / Алексей Никольский
Перейти в медиабанк
Валерий Герасимов. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
С.-ПЕТЕРБУРГ, 7 окт - РИА Новости. Вооруженные силы России продолжают продвигаться вглубь обороны ВСУ в Запорожской и Днепропетровской областях, сообщил начальник Генштаба ВС России Валерий Герасимов.
"Группировка войск "Восток" продолжает наступать вглубь обороны противника в Днепропетровской и Запорожской областях", - сказал Герасимов в докладе президенту РФ Владимиру Путину.
Боевая работа расчета установки РСЗО Ураган - РИА Новости, 1920, 17.08.2025
ВС России улучшили позиции на Красноармейском направлении
17 августа, 20:21
 
Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьРоссияДнепропетровская областьВалерий ГерасимовВладимир ПутинВооруженные силы УкраиныВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала