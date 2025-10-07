Сын погибшего при аварии на Эльбрусе мужчины требует компенсацию

НАЛЬЧИК, 7 окт – РИА Новости. Сын погибшего в сентябре при аварии на канатной дороге на Эльбрусе мужчины через суд требует выплаты 10 миллионов рублей в качестве компенсации морального вреда, сообщила пресс-служба Эльбрусского районного суда Кабардино-Балкарии.

По данным суда, постановлением следователя сын одного из погибших при аварии мужчин признан потерпевшим по этому уголовному делу. Он оценил причиненный гибелью отца моральный вред в 10 миллионов рублей.