Сын погибшего при аварии на Эльбрусе мужчины требует компенсацию

НАЛЬЧИК, 7 окт – РИА Новости. Сын погибшего в сентябре при аварии на канатной дороге на Эльбрусе мужчины через суд требует выплаты 10 миллионов рублей в качестве компенсации морального вреда, сообщила пресс-служба Эльбрусского районного суда Кабардино-Балкарии.
"Прокурор Эльбрусского района в интересах гражданина обратился в Эльбрусский районный суд КБР с исковым заявлением, в котором просит взыскать в пользу гражданина Д. с ООО "МКД Эльбрус" компенсацию морального вреда в размере 10 миллионов рублей", - говорится в сообщении.
Глава КБР Казбек Коков 12 сентября сообщил, что на горе Эльбрус произошла авария на однокресельной канатной дороге, эксплуатантом которой является частная компания ООО "МКД Эльбрус". Предварительная причина аварии - сход троса с ролика одной из опор. В результате погибли три человека, источник в правоохранительных органах сообщил РИА Новости, что это пожилой житель Кабардино-Балкарии, женщина из Дагестана 1990 года рождения и житель Москвы 1967 года рождения. По информации регионального МЧС, с канатной дороги были эвакуированы 35 человек.
Региональное следственное управление СК РФ возбудило по данному факту уголовное дело по статье "оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, повлекших по неосторожности гибель двух и более лиц" УК РФ. По делу на два месяца арестованы обвиняемые - директор и главный инженер ООО "МКД Эльбрус". Суд наложил арест на семь объектов их недвижимости.
По данным суда, постановлением следователя сын одного из погибших при аварии мужчин признан потерпевшим по этому уголовному делу. Он оценил причиненный гибелью отца моральный вред в 10 миллионов рублей.
Ранее после исков прокуратуры суд взыскал компенсации морального вреда в размере больше 3,1 миллиона рублей в интересах четырех пострадавших в другой аварии на канатной дороге – в Нальчике в августе 2025 года. Вечером 8 августа произошел обрыв канатно-кресельной дороги в курортной зоне Нальчика, пострадали 12 человек – все приезжие из других регионов, из них шестеро были госпитализированы. СУСК РФ по региону по данному факту возбудило уголовное дело по статье об оказании небезопасных услуг, повлекших причинение тяжкого вреда. РИА Новости выяснило, что ООО "Экскурсионный комплекс "Жемчужина", которое владеет оборвавшейся канатной дорогой, в конце 2024 года было оштрафовано судом на 100 тысяч рублей за нарушения требований промышленной безопасности.
