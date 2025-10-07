Эксперт оценила роль России в Африке

МОСКВА, 7 окт - РИА Новости. Россия рассматривается африканскими государствами в качестве поставщика безопасности и суверенитета, а Москва готова это обеспечить, поделилась мнением с РИА Новости директор Института Африки РАН Ирина Абрамова.

"Регион ( Сахеля - ред.) быстро развивающийся, но регион сложный… Мы знаем про различные террористические группировки, которые действуют там (в Сахельском регионе – ред.)... И Россия в государствах Сахеля, в первую очередь, рассматривается как провайдер безопасности и суверенитета, которые она способна обеспечить. И африканцы на это очень надеются", - сказала Абрамова в кулуарах ежегодного заседания Международного дискуссионного клуба "Валдай " в Сочи , которое проходило с 29 сентября по 2 октября.

Она отметила, что государства Африки верят, что именно Россия – основной источник безопасности в регионе, несмотря на все попытки США Франции дискредитировать возможности РФ в этой сфере.

"Мы (Россия – ред.) заходим в страны Сахеля в первую очередь с точки зрения обеспечения безопасности и борьбы с терроризмом. Но, естественно, мы этим не ограничиваемся", - подчеркнула эксперт.

По её словам, сейчас у государств Сахельского региона есть большой запрос на развитие образования и научно-технологическое сотрудничество с Россией.

"Французы, которые были там, проводили политику закрепления технологической отсталости государств Сахеля. Все важнейшие производства, в том числе добыча полезных ископаемых, включая уран, промышленное производство, логистика и т.п., полностью контролировалось французами. И, по сути дела, техников и квалифицированных рабочих, не говоря уже о специалистах с высшим техническим образованием, из местного населения там практически нет. И это после ухода французов становится настоящим вызовом для новых властей", - уточнила директор Института Африки РАН

И именно Россия может сыграть особую роль в развитии Сахеля, развивая сотрудничество в сфере образования, науки и технологий, указала она. Такое партнерство означает, что РФ не собирается эксплуатировать ресурсы африканских стран, а вместе с ними смотрит в будущее и готова развивать их экономику, заключила Абрамова.

Буркина-Фасо и В апреле Россия и Альянс государств Сахеля (АГС), куда входят Нигер Мали , договорились об установлении прагматичного и солидарного стратегического партнерства в области безопасности и обороны. Кроме того, стороны выразили приверженность наращиванию усилий по борьбе с терроризмом и нестабильностью во всех формах на пространстве АГС.

Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал готовность России оказывать всесторонне содействие Альянсу государств Сахеля на всех трёх приоритетных направлениях его деятельности, а именно в сфере обороны, безопасности и экономики. Он также упоминал, что Россия регулярно поставляет сельскохозяйственные товары и энергоносители, которые имеют важное значение для социально-экономического развития государств Африки.

В июле 2024 года в столице Нигера Ниамее президенты Мали, Нигера и Буркина-Фасо подписали хартию, учреждающую конфедерацию Альянса государств Сахеля, которая предусматривает координацию дипломатической работы, внешнеполитического курса, экономических отношений и сотрудничества в сфере безопасности.