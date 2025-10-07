Рейтинг@Mail.ru
Эксперт оценила роль России в Африке - РИА Новости, 07.10.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
14:19 07.10.2025
https://ria.ru/20251007/rossiya-2046835649.html
Эксперт оценила роль России в Африке
Эксперт оценила роль России в Африке - РИА Новости, 07.10.2025
Эксперт оценила роль России в Африке
Россия рассматривается африканскими государствами в качестве поставщика безопасности и суверенитета, а Москва готова это обеспечить, поделилась мнением с РИА... РИА Новости, 07.10.2025
2025-10-07T14:19:00+03:00
2025-10-07T14:19:00+03:00
россия
сахель
африка
сергей лавров
российская академия наук
международный дискуссионный клуб "валдай"
в мире
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/03/1849531592_0:116:2914:1755_1920x0_80_0_0_2863aade06b33ea664d4164f81fcbd0b.jpg
https://ria.ru/20251001/afrika-2045665302.html
https://ria.ru/20250526/lavrov-2019139824.html
россия
сахель
африка
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/03/1849531592_183:0:2914:2048_1920x0_80_0_0_95af6da13b8beec06207482bdaed3131.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, сахель , африка, сергей лавров, российская академия наук, международный дискуссионный клуб "валдай", в мире
Россия, Сахель , Африка, Сергей Лавров, Российская академия наук, Международный дискуссионный клуб "Валдай", В мире
Эксперт оценила роль России в Африке

Экономист Абрамова: Россия может обеспечить безопасность стран Африки

© РИА Новости / Владимир Трефилов | Перейти в медиабанкДиректор Института Африки РАН Ирина Абрамова
Директор Института Африки РАН Ирина Абрамова - РИА Новости, 1920, 07.10.2025
© РИА Новости / Владимир Трефилов
Перейти в медиабанк
Директор Института Африки РАН Ирина Абрамова. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 7 окт - РИА Новости. Россия рассматривается африканскими государствами в качестве поставщика безопасности и суверенитета, а Москва готова это обеспечить, поделилась мнением с РИА Новости директор Института Африки РАН Ирина Абрамова.
"Регион (Сахеля - ред.) быстро развивающийся, но регион сложный… Мы знаем про различные террористические группировки, которые действуют там (в Сахельском регионе – ред.)... И Россия в государствах Сахеля, в первую очередь, рассматривается как провайдер безопасности и суверенитета, которые она способна обеспечить. И африканцы на это очень надеются", - сказала Абрамова в кулуарах ежегодного заседания Международного дискуссионного клуба "Валдай" в Сочи, которое проходило с 29 сентября по 2 октября.
Марат Бердыев - РИА Новости, 1920, 01.10.2025
В МИД России заявили, что нарративы Запада об Африке изживают себя
1 октября, 16:36
Она отметила, что государства Африки верят, что именно Россия – основной источник безопасности в регионе, несмотря на все попытки США и Франции дискредитировать возможности РФ в этой сфере.
"Мы (Россия – ред.) заходим в страны Сахеля в первую очередь с точки зрения обеспечения безопасности и борьбы с терроризмом. Но, естественно, мы этим не ограничиваемся", - подчеркнула эксперт.
По её словам, сейчас у государств Сахельского региона есть большой запрос на развитие образования и научно-технологическое сотрудничество с Россией.
"Французы, которые были там, проводили политику закрепления технологической отсталости государств Сахеля. Все важнейшие производства, в том числе добыча полезных ископаемых, включая уран, промышленное производство, логистика и т.п., полностью контролировалось французами. И, по сути дела, техников и квалифицированных рабочих, не говоря уже о специалистах с высшим техническим образованием, из местного населения там практически нет. И это после ухода французов становится настоящим вызовом для новых властей", - уточнила директор Института Африки РАН.
И именно Россия может сыграть особую роль в развитии Сахеля, развивая сотрудничество в сфере образования, науки и технологий, указала она. Такое партнерство означает, что РФ не собирается эксплуатировать ресурсы африканских стран, а вместе с ними смотрит в будущее и готова развивать их экономику, заключила Абрамова.
В апреле Россия и Альянс государств Сахеля (АГС), куда входят Нигер, Буркина-Фасо и Мали, договорились об установлении прагматичного и солидарного стратегического партнерства в области безопасности и обороны. Кроме того, стороны выразили приверженность наращиванию усилий по борьбе с терроризмом и нестабильностью во всех формах на пространстве АГС.
Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал готовность России оказывать всесторонне содействие Альянсу государств Сахеля на всех трёх приоритетных направлениях его деятельности, а именно в сфере обороны, безопасности и экономики. Он также упоминал, что Россия регулярно поставляет сельскохозяйственные товары и энергоносители, которые имеют важное значение для социально-экономического развития государств Африки.
В июле 2024 года в столице Нигера Ниамее президенты Мали, Нигера и Буркина-Фасо подписали хартию, учреждающую конфедерацию Альянса государств Сахеля, которая предусматривает координацию дипломатической работы, внешнеполитического курса, экономических отношений и сотрудничества в сфере безопасности.
Сахельский регион – это тропический саванный регион в Африке. Он является неким переходом между Сахарой на севере и плодородными землями на юге.
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 26.05.2025
Россия будет помогать Африке в борьбе с терроризмом, заявил Лавров
26 мая, 16:18
 
РоссияСахельАфрикаСергей ЛавровРоссийская академия наукМеждународный дискуссионный клуб "Валдай"В мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала