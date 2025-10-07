В России активизировался новый вид телефонного мошенничества

МОСКВА, 7 окт — РИА Новости. Новый вид телефонного мошенничества под видом обслуживания домофонов активизировался в России, аферисты представляются сотрудником "компании — оператора домофона" и предлагают "зарезервировать" новые ключи, назвав код из СМС, который на деле является кодом подтверждения входа на "Госуслуги", сообщил РИА Новости глава комитета Госдумы по вопросам собственности, земельным и имущественным отношениям Сергей Гаврилов (КПРФ).

"В разных регионах России активизировался новый вид телефонного мошенничества, замаскированный под обслуживание домофонов. Сценарий выглядит буднично: звонит человек с уверенным голосом, представляется сотрудником "компании — оператора домофона" и сообщает, что завтра в вашем доме будет плановая замена ключей. Чаще всего уточняется время — с десяти до двенадцати, добавляется, что специалисты придут лично или будут стоять у подъезда, раздавая новые ключи. Для убедительности собеседник может знать фамилию жильца, номер квартиры или ссылаться на "договор с управляющей компанией", — сказал Гаврилов

Депутат отметил, что на первый взгляд ничего подозрительного: домофон действительно установлен и многие помнят, как при последней установке выдавали только два ключа бесплатно, остальные предлагали купить.

"Но на втором этапе схема становится понятной: человеку предлагают "зарезервировать" нужное количество ключей и называют, что "сейчас по СМС придет номер талона", который нужно продиктовать. На самом деле это одноразовый код подтверждения входа на портал "Госуслуги". Передав его, человек открывает мошенникам доступ к личным данным, банковским сервисам и в некоторых случаях к заявкам на кредиты", — подчеркнул он.

По словам парламентария, подобные случаи уже фиксировались МВД и Роскомнадзором , а схемы работают по принципу социальной инженерии: злоумышленники не взламывают систему, а убеждают человека сделать это за них. Он уточнил, что чаще всего жертвами становятся пожилые люди или жильцы старых домов, где действительно периодически обновляют оборудование.

"Чтобы отличить реальную замену ключей от мошенничества, нужно помнить простое правило: ни управляющая компания, ни подрядчик по домофону не запрашивают коды из СМС и не раздают ключи на улице. Все работы проводятся официально, с уведомлением жильцов, а дополнительные ключи заказываются по заявке в офисе или через личный кабинет, по паспорту собственника. Любые звонки с предложением "забрать ключи завтра" должны насторожить", — предупредил Гаврилов.

Он добавил, что если код уже сообщили, стоит действовать немедленно: сначала попытаться восстановить доступ к "Госуслугам" через форму "Восстановить доступ" или лично через МФЦ, где потребуется подтвердить личность.