Росавиация попытается не допустить пессимистичный сценарий по авиапарку

МОСКВА, 7 окт - РИА Новости. Росавиация работает над предотвращением пессимистичного сценария выбытия 339 самолетов из парка российских авиакомпаний к 2030 году, сообщило ведомство.

Ранее во вторник глава Росавиации Дмитрий Ядров на совещании в Совете Федерации говорил, что ведомство по пессимистичному прогнозу ожидает выбытие 339 самолетов и 200 вертолетов до 2030 года из парка российских авиакомпаний.

« "Для недопущения пессимистичного сценария выбытия до 2030 года из парка российских эксплуатантов 339 самолетов Росавиация при поддержке Минтранса России продолжает реализацию пакета мер, которые должны максимально сохранить действующий флот, безусловно с абсолютным соблюдением всех мер по безопасности их полетов", - сообщила Росавиация.

"При этом важно, что российская авиационная промышленность готовится к серийным поставкам новых отечественных самолетов - до 2030 года планируется получить около полутысячи новых машин нескольких типов. В этом случае даже пессимистичный прогноз сокращения парка самолетов полностью нивелируется и даже будет небольшой плюс по отношению к текущей ситуации", - прокомментировал журналистам Ядров.

Среди мер предотвращения ведомство называет продление возможности использования самолетов, в первую очер едь А н-24/2 6 и Я к-40, об этом просят российские регионы в ожидании отечественного регионального самолета. Уже созданы специальные программы проверок таких бортов, в том числе на предмет старения критических элементов воздушных судов.

Кроме того, ведется работа над увеличением ресурса российско-французского двигателя SaM146 для самол етов Sup erjet 100. Для этого Объединенная двигателестроительная корпорация в сотрудничестве с Авиарегистром России формирует дополнительные сертификационные программы для этого двигателя. Принятые решения позволили избежать приостановки полетов на нескольких самолетах этого типа в 2025 году.

Также формируется необходимая нормативная база. В частности внесены изменения в Воздушный кодекс, позволяющие одобрять компоненты-аналоги. Эта технология даст возможность российским компаниям выводить на рынок запчасти, аналогичные оригинальным. Эта процедура возможна только при безусловном сохранении необходимого уровня безопасности полетов.