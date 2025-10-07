Росавиация попытается не допустить пессимистичный сценарий по авиапарку

МОСКВА, 7 окт - РИА Новости. Росавиация работает над предотвращением пессимистичного сценария выбытия 339 самолетов из парка российских авиакомпаний к 2030 году, сообщило ведомство.
Ранее во вторник глава Росавиации Дмитрий Ядров на совещании в Совете Федерации говорил, что ведомство по пессимистичному прогнозу ожидает выбытие 339 самолетов и 200 вертолетов до 2030 года из парка российских авиакомпаний.
"Для недопущения пессимистичного сценария выбытия до 2030 года из парка российских эксплуатантов 339 самолетов Росавиация при поддержке Минтранса России продолжает реализацию пакета мер, которые должны максимально сохранить действующий флот, безусловно с абсолютным соблюдением всех мер по безопасности их полетов", - сообщила Росавиация.
"При этом важно, что российская авиационная промышленность готовится к серийным поставкам новых отечественных самолетов - до 2030 года планируется получить около полутысячи новых машин нескольких типов. В этом случае даже пессимистичный прогноз сокращения парка самолетов полностью нивелируется и даже будет небольшой плюс по отношению к текущей ситуации", - прокомментировал журналистам Ядров.
Среди мер предотвращения ведомство называет продление возможности использования самолетов, в первую очередь Ан-24/26 и Як-40, об этом просят российские регионы в ожидании отечественного регионального самолета. Уже созданы специальные программы проверок таких бортов, в том числе на предмет старения критических элементов воздушных судов.
Кроме того, ведется работа над увеличением ресурса российско-французского двигателя SaM146 для самолетов Superjet 100. Для этого Объединенная двигателестроительная корпорация в сотрудничестве с Авиарегистром России формирует дополнительные сертификационные программы для этого двигателя. Принятые решения позволили избежать приостановки полетов на нескольких самолетах этого типа в 2025 году.
Также формируется необходимая нормативная база. В частности внесены изменения в Воздушный кодекс, позволяющие одобрять компоненты-аналоги. Эта технология даст возможность российским компаниям выводить на рынок запчасти, аналогичные оригинальным. Эта процедура возможна только при безусловном сохранении необходимого уровня безопасности полетов.
Помимо этого сертифицированные Росавиацией отечественные центры по техобслуживанию и ремонту авиатехники продолжают формировать дополнительные компетенции по работе с импортными самолетами. В 2025 году в таких центрах уже выполнено более 2,4 тысячи форм периодического техобслуживания.