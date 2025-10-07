Рейтинг@Mail.ru
Росавиация попытается не допустить пессимистичный сценарий по авиапарку - РИА Новости, 07.10.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
21:46 07.10.2025
https://ria.ru/20251007/rosaviatsija-2046946302.html
Росавиация попытается не допустить пессимистичный сценарий по авиапарку
Росавиация попытается не допустить пессимистичный сценарий по авиапарку - РИА Новости, 07.10.2025
Росавиация попытается не допустить пессимистичный сценарий по авиапарку
Росавиация работает над предотвращением пессимистичного сценария выбытия 339 самолетов из парка российских авиакомпаний к 2030 году, сообщило ведомство. РИА Новости, 07.10.2025
2025-10-07T21:46:00+03:00
2025-10-07T21:46:00+03:00
россия
федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)
совет федерации рф
объединенная двигателестроительная корпорация
ан-24
як-40
sukhoi superjet 100 (ssj100)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/20576/43/205764392_0:26:500:307_1920x0_80_0_0_b1ab3f7c4200822a06d856c5ad18035b.jpg
https://ria.ru/20251007/samolet-2046856370.html
https://ria.ru/20250731/rosaviatsija-2032709867.html
https://ria.ru/20250905/putin-2040107918.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Наталья Макарова
Наталья Макарова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/20576/43/205764392_29:0:472:332_1920x0_80_0_0_0193d3562ca5f553e36fa40b14163e46.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация), совет федерации рф, объединенная двигателестроительная корпорация, ан-24, як-40, sukhoi superjet 100 (ssj100)
Россия, Федеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация), Совет Федерации РФ, Объединенная двигателестроительная корпорация, Ан-24, Як-40, Sukhoi Superjet 100 (SSJ100)
Росавиация попытается не допустить пессимистичный сценарий по авиапарку

Росавиация работает над предотвращением пессимистичного прогноза по авиапарку

© Flickr / Roger  BitsПассажирский самолет
Пассажирский самолет - РИА Новости, 1920, 07.10.2025
© Flickr / Roger  Bits
Пассажирский самолет. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 7 окт - РИА Новости. Росавиация работает над предотвращением пессимистичного сценария выбытия 339 самолетов из парка российских авиакомпаний к 2030 году, сообщило ведомство.
Ранее во вторник глава Росавиации Дмитрий Ядров на совещании в Совете Федерации говорил, что ведомство по пессимистичному прогнозу ожидает выбытие 339 самолетов и 200 вертолетов до 2030 года из парка российских авиакомпаний.
Самолет авиакомпании Победа в аэропорту Внуково - РИА Новости, 1920, 07.10.2025
Росавиация рассказала о прогнозе развития авиапарка до 2030 года
Вчера, 15:14
«
"Для недопущения пессимистичного сценария выбытия до 2030 года из парка российских эксплуатантов 339 самолетов Росавиация при поддержке Минтранса России продолжает реализацию пакета мер, которые должны максимально сохранить действующий флот, безусловно с абсолютным соблюдением всех мер по безопасности их полетов", - сообщила Росавиация.
"При этом важно, что российская авиационная промышленность готовится к серийным поставкам новых отечественных самолетов - до 2030 года планируется получить около полутысячи новых машин нескольких типов. В этом случае даже пессимистичный прогноз сокращения парка самолетов полностью нивелируется и даже будет небольшой плюс по отношению к текущей ситуации", - прокомментировал журналистам Ядров.
Среди мер предотвращения ведомство называет продление возможности использования самолетов, в первую очередь Ан-24/26 и Як-40, об этом просят российские регионы в ожидании отечественного регионального самолета. Уже созданы специальные программы проверок таких бортов, в том числе на предмет старения критических элементов воздушных судов.
Самолет - РИА Новости, 1920, 31.07.2025
Росавиация рассказала о пассажиропотоке российских компаний в 2025 году
31 июля, 19:51
Кроме того, ведется работа над увеличением ресурса российско-французского двигателя SaM146 для самолетов Superjet 100. Для этого Объединенная двигателестроительная корпорация в сотрудничестве с Авиарегистром России формирует дополнительные сертификационные программы для этого двигателя. Принятые решения позволили избежать приостановки полетов на нескольких самолетах этого типа в 2025 году.
Также формируется необходимая нормативная база. В частности внесены изменения в Воздушный кодекс, позволяющие одобрять компоненты-аналоги. Эта технология даст возможность российским компаниям выводить на рынок запчасти, аналогичные оригинальным. Эта процедура возможна только при безусловном сохранении необходимого уровня безопасности полетов.
Помимо этого сертифицированные Росавиацией отечественные центры по техобслуживанию и ремонту авиатехники продолжают формировать дополнительные компетенции по работе с импортными самолетами. В 2025 году в таких центрах уже выполнено более 2,4 тысячи форм периодического техобслуживания.
Первый полет легкого многоцелевого вертолета Ансат-М в Казани - РИА Новости, 1920, 05.09.2025
Двигатели для "Ансата" и Superjet удалось импортозаместить, рассказал Путин
5 сентября, 22:31
 
РоссияФедеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация)Совет Федерации РФОбъединенная двигателестроительная корпорацияАн-24Як-40Sukhoi Superjet 100 (SSJ100)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала