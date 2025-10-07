https://ria.ru/20251007/putin-2046947274.html
Путин в день рождения пригласил военных на обед в Петропавловский собор
Путин в день рождения пригласил военных на обед в Петропавловский собор - РИА Новости, 07.10.2025
Путин в день рождения пригласил военных на обед в Петропавловский собор
Кремль опубликовал кадры обеда президента РФ Владимира Путина с военными, который состоялся в Санкт-Петербурге в день рождения главы государства. РИА Новости, 07.10.2025
политика
россия
санкт-петербург
владимир путин
андрей белоусов
валерий герасимов
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
россия
санкт-петербург
2025
Обед Путина с военными в Санкт-Петербурге
Обед Путина с военными в Санкт-Петербурге
политика, россия, санкт-петербург, владимир путин, андрей белоусов, валерий герасимов, федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
Политика, Россия, Санкт-Петербург, Владимир Путин, Андрей Белоусов, Валерий Герасимов, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)
Путин в день рождения пригласил военных на обед в Петропавловский собор
Кремль опубликовал кадры обеда Путина с военными в Санкт-Петербурге