21:58 07.10.2025
https://ria.ru/20251007/putin-2046947274.html
Кремль опубликовал кадры обеда президента РФ Владимира Путина с военными, который состоялся в Санкт-Петербурге в день рождения главы государства. РИА Новости, 07.10.2025
2025-10-07T21:58:00+03:00
2025-10-07T21:58:00+03:00
политика
россия
санкт-петербург
владимир путин
андрей белоусов
валерий герасимов
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
Путин в день рождения пригласил военных на обед в Петропавловский собор

С.-ПЕТЕРБУРГ, 7 окт - РИА Новости. Кремль опубликовал кадры обеда президента РФ Владимира Путина с военными, который состоялся в Санкт-Петербурге в день рождения главы государства.
Путин в свой день рождения посетил Петропавловский собор вместе с командующими группировками войск, а затем провел совещание, в ходе которого заслушал доклады военнослужащих об обстановке в зоне СВО. Затем участники совещания отправились на обед.
На кадрах за столом видны глава государства, министр обороны Андрей Белоусов, директор ФСБ Александр Бортников, начальник генштаба Валерий Герасимов, а также командующие группировками войск. Белоусов и Герасимов расположились напротив Путина.
Президент пригласил военнослужащих на обед во время посещения Петропавловского собора.
"Мы потом отсюда переместимся в другое место. Проведем встречу, работу, а потом я приглашаю вас на обед", - сказал глава государства.
Путин с руководством Минобороны, Генштаба и командующими группировками войск в зоне СВО в Петропавловском соборе - РИА Новости, 1920, 07.10.2025
Путин провел совещания с командующими группировками войск и с Совбезом
