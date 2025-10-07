Рейтинг@Mail.ru
Путин объяснил, почему начал встречу с военными в Петропавловском соборе
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
21:39 07.10.2025 (обновлено: 23:54 07.10.2025)
Путин объяснил, почему начал встречу с военными в Петропавловском соборе
Путин объяснил, почему начал встречу с военными в Петропавловском соборе - РИА Новости, 07.10.2025
Путин объяснил, почему начал встречу с военными в Петропавловском соборе
Президент России Владимир Путин рассказал, что решил начать встречу с военными в Петропавловском соборе в Санкт-Петербурге, потому что это усыпальница тех, кто... РИА Новости, 07.10.2025
https://ria.ru/20251007/putin-2046939881.html
россия
санкт-петербург
С.-ПЕТЕРБУРГ, 7 окт - РИА Новости. Президент России Владимир Путин рассказал, что решил начать встречу с военными в Петропавловском соборе в Санкт-Петербурге, потому что это усыпальница тех, кто делал современную Россию.
Путин в свой день рождения посетил Петропавловский собор вместе с командующими группировками войск, а затем провел совещание, в ходе которого заслушал доклады военнослужащих об обстановке в зоне СВО.
«

"Есть необходимость поговорить лично. Ну и хороший повод. Я решил встречу нашу начать отсюда, потому что это усыпальница тех людей, которые, по сути, делали современную Россию", - сказал Путин на встрече, обращаясь к военнослужащим.

Путина в Петропавловском соборе сопровождали министр обороны Андрей Белоусов, директор ФСБ Александр Бортников, начальник генштаба Валерий Герасимов, а также командующие группировками войск. Во время службы в соборе все собравшиеся зажгли свечи.
Кроме того, Путин возложил букет красных роз на могилу первого российского императора Петра I.
Петропавловский собор в Санкт-Петербурге был построен в период 1712-1733 годов. В соборе были похоронены все императоры и императрицы, кроме Петра II и Иоанна VI, а также многие члены Императорского дома Романовых.
