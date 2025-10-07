Путин провел совещания с командующими группировками войск и с Совбезом

МОСКВА, 7 окт — РИА Новости. Владимир Путин обсудил ситуацию в зоне спецоперации с командующими группировками войск и провел совещание с членами Совбеза.
Основные заявления президента:
- Стратегическая инициатива в зоне СВО полностью остается за ВС России.
- В этом году военные освободили пять тысяч квадратных километров и 212 населенных пунктов.
- Путин поблагодарил личный состав ВС России за мужество и героизм, проявляемые ими ежедневно.
- Президент отметил роль ОПК в обеспечении успешных действий армии.
- Разработка новейших вооружений и поставка в войска идут опережающими темпами:
"Предприятия оборонки обеспечивают в полном объеме потребность Вооруженных сил в высокоточном оружии, ракетах, боеприпасах, вооружении и военной технике".
- ВСУ отступают по всей линии боевого соприкосновения.
- Киевский режим пытается наносить удары по мирным объектам вглубь России, но ему это не поможет.
- Путин назвал решения, принятые в феврале 2022 года, правильными и своевременными.
- Россия должна обеспечить выполнение всех целей, поставленных перед военными:
"Наша общая задача остается прежней — мы должны обеспечить безусловное достижение всех целей, которые стоят перед войсками в ходе специальной военной операции".
В свою очередь, начальник Генштаба Вооруженных сил Валерий Герасимов доложил, что российские бойцы продолжают продвигаться вглубь обороны ВСУ в Запорожской и Днепропетровской областях, идут бои за Приморск и Степногорск. Войска Южной группировки также продвигаются в Северске и Константиновке. Кроме того, завершено уничтожение украинских подразделений в районе южнее Клебан-Быкского водохранилища.
Наиболее активные боевые действия идут на Красноармейском и Днепропетровском направлениях. Как уточнил Герасимов, украинское командование, пытаясь остановить наступление ВС России, перебросило сюда самые боеспособные подразделения с других участков, в том числе из состава стратегических резервов.
"Несмотря на это, преодолевая сопротивление противника, соединения и воинские части группировки "Центр" развивают наступление. Наши штурмовые отряды продвигаются в южных районах Красноармейска".
Помимо этого, подразделения группировки "Север" добились успехов в южной части Волчанска в Харьковской области. Группировка "Запад" завершает разгром ВСУ на юге Купянска.
Путин 22 мая заявил, что российские военные решают задачу по созданию буферной зоны безопасности вдоль границы с Украиной.
Герасимов добавил, что ВС России также поражают места производства украинского ракетного оружия:
"По плану Генерального штаба, продолжается целенаправленное нанесение массированных ударов по военным объектам и объектам военно-промышленного комплекса Украины. Приоритет отдается поражению предприятий по производству ракетных комплексов и беспилотных летательных аппаратов большой дальности".
Совещание с командующими группировками войск прошло во время поездки Путина в Санкт-Петербург. Позднее он провел заседание с постоянными членами Совбеза в Москве. На нем обсуждались вопросы обеспечения безопасности объектов информационной инфраструктуры.
