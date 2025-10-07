Путин провел совещания с командующими группировками войск и с Совбезом

Ваш браузер не поддерживает данный формат видео.

МОСКВА, 7 окт — РИА Новости. Владимир Путин обсудил ситуацию в зоне спецоперации с командующими группировками войск и провел совещание с членами Совбеза.

Основные заявления президента:

Стратегическая инициатива в зоне СВО полностью остается за ВС России.

Стратегическая инициатива в зоне СВО полностью остается за ВС России. В этом году военные освободили пять тысяч квадратных километров и 212 населенных пунктов.

В этом году военные освободили пять тысяч квадратных километров и 212 населенных пунктов. Путин поблагодарил личный состав ВС России за мужество и героизм, проявляемые ими ежедневно.

Путин поблагодарил личный состав ВС России за мужество и героизм, проявляемые ими ежедневно. Президент отметил роль ОПК в обеспечении успешных действий армии.

Президент отметил роль ОПК в обеспечении успешных действий армии. Разработка новейших вооружений и поставка в войска идут опережающими темпами:

« "Предприятия оборонки обеспечивают в полном объеме потребность Вооруженных сил в высокоточном оружии, ракетах, боеприпасах, вооружении и военной технике". Владимир Путин президент России президент России

Ваш браузер не поддерживает данный формат видео.

ВСУ отступают по всей линии боевого соприкосновения.

ВСУ отступают по всей линии боевого соприкосновения. Киевский режим пытается наносить удары по мирным объектам вглубь России, но ему это не поможет.

Киевский режим пытается наносить удары по мирным объектам вглубь России, но ему это не поможет. Путин назвал решения, принятые в феврале 2022 года, правильными и своевременными.

Путин назвал решения, принятые в феврале 2022 года, правильными и своевременными. Россия должна обеспечить выполнение всех целей, поставленных перед военными:

« "Наша общая задача остается прежней — мы должны обеспечить безусловное достижение всех целей, которые стоят перед войсками в ходе специальной военной операции". Владимир Путин президент России президент России

Наиболее активные боевые действия идут на Красноармейском и Днепропетровском направлениях. Как уточнил Герасимов, украинское командование, пытаясь остановить наступление ВС России, перебросило сюда самые боеспособные подразделения с других участков, в том числе из состава стратегических резервов.

« "Несмотря на это, преодолевая сопротивление противника, соединения и воинские части группировки "Центр" развивают наступление. Наши штурмовые отряды продвигаются в южных районах Красноармейска". Валерий Герасимов начальник Генштаба ВС России начальник Генштаба ВС России

Помимо этого, подразделения группировки "Север" добились успехов в южной части Волчанска в Харьковской области. Группировка "Запад" завершает разгром ВСУ на юге Купянска.

Путин 22 мая заявил, что российские военные решают задачу по созданию буферной зоны безопасности вдоль границы с Украиной.

Герасимов добавил, что ВС России также поражают места производства украинского ракетного оружия:

« "По плану Генерального штаба, продолжается целенаправленное нанесение массированных ударов по военным объектам и объектам военно-промышленного комплекса Украины. Приоритет отдается поражению предприятий по производству ракетных комплексов и беспилотных летательных аппаратов большой дальности". Валерий Герасимов начальник Генштаба ВС России начальник Генштаба ВС России