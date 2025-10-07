Рейтинг@Mail.ru
Путин провел совещания с командующими группировками войск и с Совбезом
07.10.2025
Путин провел совещания с командующими группировками войск и с Совбезом
Путин провел совещания с командующими группировками войск и с Совбезом
Владимир Путин обсудил ситуацию в зоне спецоперации с командующими группировками войск и провел совещание с членами Совбеза. РИА Новости, 07.10.2025
Путин с руководством Минобороны, Генштаба и командующими группировками войск в зоне СВО в Петропавловском соборе
В ходе рабочей поездки в СЗФО Владимир Путин вместе с руководством Минобороны, Генштаба и командующими группировками войск в зоне СВО посетил Петропавловский собор в Санкт-Петербурге
Обед Путина с военными в Санкт-Петербурге
Обед Путина с военными в Санкт-Петербурге
Путин провел совещания с командующими группировками войск и с Совбезом

МОСКВА, 7 окт — РИА Новости. Владимир Путин обсудил ситуацию в зоне спецоперации с командующими группировками войск и провел совещание с членами Совбеза.
Основные заявления президента:
  • Стратегическая инициатива в зоне СВО полностью остается за ВС России.
  • В этом году военные освободили пять тысяч квадратных километров и 212 населенных пунктов.
  • Путин поблагодарил личный состав ВС России за мужество и героизм, проявляемые ими ежедневно.
  • Президент отметил роль ОПК в обеспечении успешных действий армии.
  • Разработка новейших вооружений и поставка в войска идут опережающими темпами:
«

"Предприятия оборонки обеспечивают в полном объеме потребность Вооруженных сил в высокоточном оружии, ракетах, боеприпасах, вооружении и военной технике".

Президент РФ Владимир Путин проводит по видеосвязи совещание с членами правительства РФ
Владимир Путин
президент России
  • ВСУ отступают по всей линии боевого соприкосновения.
  • Киевский режим пытается наносить удары по мирным объектам вглубь России, но ему это не поможет.
  • Путин назвал решения, принятые в феврале 2022 года, правильными и своевременными.
  • Россия должна обеспечить выполнение всех целей, поставленных перед военными:
«

"Наша общая задача остается прежней — мы должны обеспечить безусловное достижение всех целей, которые стоят перед войсками в ходе специальной военной операции".

Президент РФ Владимир Путин проводит по видеосвязи совещание с членами правительства РФ
Владимир Путин
президент России
Мы и впрямь не такие: Одесса-мама хочет домой
1 октября, 08:00
1 октября, 08:00
В свою очередь, начальник Генштаба Вооруженных сил Валерий Герасимов доложил, что российские бойцы продолжают продвигаться вглубь обороны ВСУ в Запорожской и Днепропетровской областях, идут бои за Приморск и Степногорск. Войска Южной группировки также продвигаются в Северске и Константиновке. Кроме того, завершено уничтожение украинских подразделений в районе южнее Клебан-Быкского водохранилища.
Наиболее активные боевые действия идут на Красноармейском и Днепропетровском направлениях. Как уточнил Герасимов, украинское командование, пытаясь остановить наступление ВС России, перебросило сюда самые боеспособные подразделения с других участков, в том числе из состава стратегических резервов.
«
"Несмотря на это, преодолевая сопротивление противника, соединения и воинские части группировки "Центр" развивают наступление. Наши штурмовые отряды продвигаются в южных районах Красноармейска".
Начальник Генерального штаба Вооруженных сил РФ - первый заместитель министра обороны РФ генерал армии Валерий Герасимов
Валерий Герасимов
начальник Генштаба ВС России
"Нет ни одной области". В США забили тревогу из-за ситуации в зоне СВО
5 октября, 21:36
5 октября, 21:36
Помимо этого, подразделения группировки "Север" добились успехов в южной части Волчанска в Харьковской области. Группировка "Запад" завершает разгром ВСУ на юге Купянска.

Путин 22 мая заявил, что российские военные решают задачу по созданию буферной зоны безопасности вдоль границы с Украиной.

Герасимов добавил, что ВС России также поражают места производства украинского ракетного оружия:
«

"По плану Генерального штаба, продолжается целенаправленное нанесение массированных ударов по военным объектам и объектам военно-промышленного комплекса Украины. Приоритет отдается поражению предприятий по производству ракетных комплексов и беспилотных летательных аппаратов большой дальности".

Начальник Генерального штаба Вооруженных сил РФ - первый заместитель министра обороны РФ генерал армии Валерий Герасимов
Валерий Герасимов
начальник Генштаба ВС России
Совещание с командующими группировками войск прошло во время поездки Путина в Санкт-Петербург. Позднее он провел заседание с постоянными членами Совбеза в Москве. На нем обсуждались вопросы обеспечения безопасности объектов информационной инфраструктуры.
