21:03 07.10.2025 (обновлено: 10:16 08.10.2025)
Песков рассказал, как Путин провел день рождения
Президент РФ Владимир Путин свой день рождения провел в родном Санкт-Петербурге. Там он посетил Петропавловский собор в Петропавловской крепости, а также провел РИА Новости, 08.10.2025
санкт-петербург, владимир путин, россия, дмитрий песков, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), валерий герасимов
Санкт-Петербург, Владимир Путин, Россия, Дмитрий Песков, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России), Валерий Герасимов
© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин в Петропавловском соборе в Санкт-Петербурге. 7 октября 2025
Президент РФ Владимир Путин в Петропавловском соборе в Санкт-Петербурге. 7 октября 2025
МОСКВА, 7 окт - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин свой день рождения провел в родном Санкт-Петербурге. Там он посетил Петропавловский собор в Петропавловской крепости, а также провел совещание с командующими группировками войск, которые доложили об обстановке на фронтах, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
"Сегодня президент России Владимир Путин в первой половине дня посетил Петропавловский собор в Петропавловской крепости Санкт-Петербурга. Его сопровождали министр обороны Андрей Белоусов, директор ФСБ Александр Бортников, начальник генштаба Валерий Герасимов, а также командующие группировками войск", - рассказал Песков.
Он также сообщил, что вместе с ними Путин возложил цветы к гробу Петра I и пообщался с настоятелем храма.
"В течение дня, так же в Санкт-Петербурге, президент провел совещание, в ходе которого начальник Генерального штаба Герасимов, а также командующие группировками войск, доложили Верховному главнокомандующему в деталях об оперативной обстановке на фронтах", - сообщил Песков.
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 07.10.2025
Путин провел оперативное совещание с членами Совбеза
Санкт-ПетербургВладимир ПутинРоссияДмитрий ПесковФедеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)Валерий Герасимов
 
 
