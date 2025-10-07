https://ria.ru/20251007/putin-2046939881.html
Песков рассказал, как Путин провел день рождения
Песков рассказал, как Путин провел день рождения
Президент РФ Владимир Путин свой день рождения провел в родном Санкт-Петербурге. Там он посетил Петропавловский собор в Петропавловской крепости, а также провел РИА Новости, 08.10.2025
2025-10-07T21:03:00+03:00
2025-10-07T21:03:00+03:00
2025-10-08T10:16:00+03:00
санкт-петербург
владимир путин
россия
дмитрий песков
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
валерий герасимов
санкт-петербург
россия
Санкт-Петербург, Владимир Путин, Россия, Дмитрий Песков, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России), Валерий Герасимов
Песков рассказал, как Путин провел день рождения
МОСКВА, 7 окт - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин свой день рождения провел в родном Санкт-Петербурге. Там он посетил Петропавловский собор в Петропавловской крепости, а также провел совещание с командующими группировками войск, которые доложили об обстановке на фронтах, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
"Сегодня президент России Владимир Путин
в первой половине дня посетил Петропавловский собор в Петропавловской крепости Санкт-Петербурга
. Его сопровождали министр обороны Андрей Белоусов
, директор ФСБ Александр Бортников
, начальник генштаба Валерий Герасимов
, а также командующие группировками войск", - рассказал Песков
Он также сообщил, что вместе с ними Путин возложил цветы к гробу Петра I
и пообщался с настоятелем храма.
"В течение дня, так же в Санкт-Петербурге, президент провел совещание, в ходе которого начальник Генерального штаба Герасимов, а также командующие группировками войск, доложили Верховному главнокомандующему в деталях об оперативной обстановке на фронтах", - сообщил Песков.