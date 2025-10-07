https://ria.ru/20251007/putin-2046901558.html

Путин вряд ли поедет на климатический саммит в Бразилии, заявил Ушаков

Путин вряд ли поедет на климатический саммит в Бразилии, заявил Ушаков - РИА Новости, 07.10.2025

Путин вряд ли поедет на климатический саммит в Бразилии, заявил Ушаков

Помощник президента РФ Юрий Ушаков выразил сомнение в том, что Владимир Путин примет участие в климатическом саммите, который пройдет в Бразилии в ноябре. РИА Новости, 07.10.2025

МОСКВА, 7 окт - РИА Новости. Помощник президента РФ Юрий Ушаков выразил сомнение в том, что Владимир Путин примет участие в климатическом саммите, который пройдет в Бразилии в ноябре. "Вы знаете, (есть - ред.) определенные проблемы в контексте участия наших лидеров. И вы знаете, какие проблемы: связанные с Международным уголовным судом. Эти проблемы не удалось снять в ходе предыдущих мероприятий, так что, не думаю, что какое-то окно откроется в контексте Климатического саммита. Думаю, что нет", - сказал Ушаков журналистам в ответ на вопрос, планирует ли Путин принять участие в Климатическом саммите в Бразилии в ноябре.

