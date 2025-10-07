https://ria.ru/20251007/putin-2046889237.html
Путин и Эрдоган обсудили ситуацию на Ближнем Востоке
Путин и Эрдоган обсудили ситуацию на Ближнем Востоке - РИА Новости, 07.10.2025
Путин и Эрдоган обсудили ситуацию на Ближнем Востоке
Президент РФ Владимир Путин и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган по телефону обсудили развитие ситуации на Ближнем Востоке, сообщили в пресс-службе Кремля. РИА Новости, 07.10.2025
2025-10-07T17:04:00+03:00
2025-10-07T17:04:00+03:00
2025-10-07T17:05:00+03:00
Путин и Эрдоган обсудили ситуацию на Ближнем Востоке
Путин и Эрдоган по телефону обсудили ситуацию на Ближнем Востоке