Путин и Эрдоган по телефону обсудили ситуацию на Украине
Президент РФ Владимир Путин и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган по телефону обсудили ситуацию на Украине, сообщает пресс-служба Кремля. РИА Новости, 07.10.2025
2025-10-07T17:03:00+03:00
2025-10-07T17:03:00+03:00
2025-10-07T17:03:00+03:00
в мире
украина
реджеп тайип эрдоган
россия
турция
владимир путин
в мире, украина, реджеп тайип эрдоган, россия, турция, владимир путин
В мире, Украина, Реджеп Тайип Эрдоган, Россия, Турция, Владимир Путин
