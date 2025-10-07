Рейтинг@Mail.ru
Лидеры стран СНГ поздравили Путина с днем рождения
16:59 07.10.2025
Лидеры стран СНГ поздравили Путина с днем рождения
Лидеры стран СНГ поздравили Путина с днем рождения
Президента России Владимира Путина по телефону с днем рождения поздравили президент Азербайджана Ильхам Алиев, премьер-министр Армении Никол Пашинян, президент... РИА Новости, 07.10.2025
в мире
владимир путин
содружество
россия
азербайджан
ильхам алиев
армения
никол пашинян
россия
азербайджан
армения
в мире, владимир путин, содружество , россия, азербайджан, ильхам алиев, армения, никол пашинян
В мире, Владимир Путин, Содружество , Россия, Азербайджан, Ильхам Алиев, Армения, Никол Пашинян
Президент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин. Архивное фото
МОСКВА, 7 окт - РИА Новости. Президента России Владимира Путина по телефону с днем рождения поздравили президент Азербайджана Ильхам Алиев, премьер-министр Армении Никол Пашинян, президент Белоруссии Александр Лукашенко, президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, президент Таджикистана Эмомали Рахмон, президент Туркмении Сердар Бердымухамедов и президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев, сообщает пресс-служба Кремля.
"По случаю дня рождения в адрес президента Российской Федерации поступают многочисленные поздравления от глав государств и правительств зарубежных стран. Владимира Путина тепло поздравили по телефону лидеры стран Содружества Независимых Государств – президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев, премьер-министр Республики Армения Никол Пашинян, президент Республики Беларусь Александр Лукашенко, президент Республики Казахстан Касым-Жомарт Токаев, президент Республики Таджикистан Эмомали Рахмон, президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов, президент Республики Узбекистан Шавкат Мирзиёев", - говорится в сообщении.
Отмечается, что все главы государств Содружества также направили российскому лидеру письменные поздравительные послания.
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 07.10.2025
В мире Владимир Путин Содружество Россия Азербайджан Ильхам Алиев Армения Никол Пашинян
 
 
