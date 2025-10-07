Лидеры стран СНГ поздравили Путина с днем рождения

МОСКВА, 7 окт - РИА Новости. Президента России Владимира Путина по телефону с днем рождения поздравили президент Азербайджана Ильхам Алиев, премьер-министр Армении Никол Пашинян, президент Белоруссии Александр Лукашенко, президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, президент Таджикистана Эмомали Рахмон, президент Туркмении Сердар Бердымухамедов и президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев, сообщает пресс-служба Кремля.
Отмечается, что все главы государств Содружества также направили российскому лидеру письменные поздравительные послания.