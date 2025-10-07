Пушков оценил заявление Меркель о том, кто виноват в украинском конфликте

МОСКВА, 7 окт - РИА Новости. Экс-канцлер ФРГ Ангела Меркель пытается снять с себя и ведущих стран Евросоюза ответственность за срыв Минских соглашений, заявил сенатор РФ Алексей Пушков.
Меркель ранее заявила в интервью венгерскому порталу Partizán, что Франция и ФРГ в 2021 году предлагали выработать новый формат прямых переговоров с Россией вместо Минских соглашений, но Польша и страны Балтии их не поддержали. На ее слова обиделся МИД Эстонии, заявивший, что эти обвинения "являются наглыми и абсолютно неверными".
"Меркель заявила, что Польша и балтийские страны ответственны за войну на Украине, поскольку они выступали категорически против Минских соглашений. Выступали, бесспорно. И все же это заявление выглядит как попытка снять ответственность с себя самой, с Германии и с ведущих стран ЕС, которые своей политикой также вели дело к их срыву", - написал Пушков в своем телеграм-канале.
Сенатор также напомнил, что экс-президент Франции Франсуа Олланд и сама Меркель позже признавали, что "использовали переговоры, чтобы вооружить Украину и подготовить ее к войне".
Во время конфликта в Донбассе с 2014 по 2022 год Минск выступал площадкой для мирных переговоров по урегулированию. Первый протокол, призванный решить конфликт на юго-востоке Украины, был подписан в сентябре 2014 года в Минске. Комплекс мер по выполнению минских соглашений ("Минск-2") был подписан 12 февраля 2015 года. Документ, состоящий из 13 пунктов, предусматривал, в частности, прекращение огня в Донбассе, отвод тяжелых вооружений от линии разграничения между киевскими силовиками и ополчением, а также другие меры по долгосрочному политическому урегулированию ситуации в Донбассе. Киев систематически нарушал минские соглашения.
После начала СВО бывший президент Украины Петр Порошенко, бывший президент Франции Франсуа Олланд, экс-канцлер Германии Ангела Меркель и бывший британский премьер Борис Джонсон заявляли, что ни Франция, ни Германия, ни Великобритания никогда не воспринимали минские договоренности всерьез, не собирались требовать от украинских властей их выполнения и лишь использовали их для того, чтобы затянуть время и дать Киеву время на наращивание сил и на подготовку к войне с Россией.