Пушков оценил заявление Меркель о том, кто виноват в украинском конфликте - РИА Новости, 07.10.2025
16:34 07.10.2025
https://ria.ru/20251007/pushki-2046878961.html
Пушков оценил заявление Меркель о том, кто виноват в украинском конфликте
Пушков оценил заявление Меркель о том, кто виноват в украинском конфликте - РИА Новости, 07.10.2025
Пушков оценил заявление Меркель о том, кто виноват в украинском конфликте
Экс-канцлер ФРГ Ангела Меркель пытается снять с себя и ведущих стран Евросоюза ответственность за срыв Минских соглашений, заявил сенатор РФ Алексей Пушков. РИА Новости, 07.10.2025
2025-10-07T16:34:00+03:00
2025-10-07T16:34:00+03:00
в мире
германия
франция
украина
ангела меркель
алексей пушков
франсуа олланд
евросоюз
германия
франция
украина
в мире, германия, франция, украина, ангела меркель, алексей пушков, франсуа олланд, евросоюз
В мире, Германия, Франция, Украина, Ангела Меркель, Алексей Пушков, Франсуа Олланд, Евросоюз
Пушков оценил заявление Меркель о том, кто виноват в украинском конфликте

Пушков: Меркель пытается снять с себя ответственность за срыв Минских соглашений

МОСКВА, 7 окт - РИА Новости. Экс-канцлер ФРГ Ангела Меркель пытается снять с себя и ведущих стран Евросоюза ответственность за срыв Минских соглашений, заявил сенатор РФ Алексей Пушков.
Меркель ранее заявила в интервью венгерскому порталу Partizán, что Франция и ФРГ в 2021 году предлагали выработать новый формат прямых переговоров с Россией вместо Минских соглашений, но Польша и страны Балтии их не поддержали. На ее слова обиделся МИД Эстонии, заявивший, что эти обвинения "являются наглыми и абсолютно неверными".
Меркель назвала способ остановить конфликт на Украине
2 июля, 03:11
Меркель назвала способ остановить конфликт на Украине
2 июля, 03:11
"Меркель заявила, что Польша и балтийские страны ответственны за войну на Украине, поскольку они выступали категорически против Минских соглашений. Выступали, бесспорно. И все же это заявление выглядит как попытка снять ответственность с себя самой, с Германии и с ведущих стран ЕС, которые своей политикой также вели дело к их срыву", - написал Пушков в своем телеграм-канале.
Сенатор также напомнил, что экс-президент Франции Франсуа Олланд и сама Меркель позже признавали, что "использовали переговоры, чтобы вооружить Украину и подготовить ее к войне".
Во время конфликта в Донбассе с 2014 по 2022 год Минск выступал площадкой для мирных переговоров по урегулированию. Первый протокол, призванный решить конфликт на юго-востоке Украины, был подписан в сентябре 2014 года в Минске. Комплекс мер по выполнению минских соглашений ("Минск-2") был подписан 12 февраля 2015 года. Документ, состоящий из 13 пунктов, предусматривал, в частности, прекращение огня в Донбассе, отвод тяжелых вооружений от линии разграничения между киевскими силовиками и ополчением, а также другие меры по долгосрочному политическому урегулированию ситуации в Донбассе. Киев систематически нарушал минские соглашения.
После начала СВО бывший президент Украины Петр Порошенко, бывший президент Франции Франсуа Олланд, экс-канцлер Германии Ангела Меркель и бывший британский премьер Борис Джонсон заявляли, что ни Франция, ни Германия, ни Великобритания никогда не воспринимали минские договоренности всерьез, не собирались требовать от украинских властей их выполнения и лишь использовали их для того, чтобы затянуть время и дать Киеву время на наращивание сил и на подготовку к войне с Россией.
Лавров резко высказался о поведении Франции и Германии в Минске
12 марта, 15:26
Лавров резко высказался о поведении Франции и Германии в Минске
12 марта, 15:26
 
В миреГерманияФранцияУкраинаАнгела МеркельАлексей ПушковФрансуа ОлландЕвросоюз
 
 
