https://ria.ru/20251007/poshliny-2046744774.html
СМИ: ЕК хочет ввести пошлины в размере 50% на импорт стали со всего мира
СМИ: ЕК хочет ввести пошлины в размере 50% на импорт стали со всего мира - РИА Новости, 07.10.2025
СМИ: ЕК хочет ввести пошлины в размере 50% на импорт стали со всего мира
Еврокомиссия предложит ввести 50-процентную пошлину на ввоз стали из всех стран, сообщает газета Financial Times со ссылкой на оказавшийся в её распоряжении... РИА Новости, 07.10.2025
2025-10-07T02:51:00+03:00
2025-10-07T02:51:00+03:00
2025-10-07T03:16:00+03:00
в мире
великобритания
сша
европа
урсула фон дер ляйен
дональд трамп
еврокомиссия
евросоюз
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/15/1755618557_0:0:2993:1684_1920x0_80_0_0_cdffb44149f9b3dac1f253a6e1251c63.jpg
https://ria.ru/20250910/poshliny-2041033160.html
https://ria.ru/20250909/finlyandiya-2040645333.html
великобритания
сша
европа
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/15/1755618557_81:0:2810:2047_1920x0_80_0_0_f6548184b6692cf27607fea592f5af42.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, великобритания, сша, европа, урсула фон дер ляйен, дональд трамп, еврокомиссия, евросоюз
В мире, Великобритания, США, Европа, Урсула фон дер Ляйен, Дональд Трамп, Еврокомиссия, Евросоюз
СМИ: ЕК хочет ввести пошлины в размере 50% на импорт стали со всего мира
FT: ЕК хочет ввести пошлины в размере 50% на импорт стали со всего мира
МОСКВА, 7 окт - РИА Новости.
Еврокомиссия предложит ввести 50-процентную пошлину на ввоз стали из всех стран, сообщает газета Financial Times
со ссылкой на оказавшийся в её распоряжении документ.
«
"Европейская комиссия намерена во вторник предложить ввести пошлины в размере 50% на импорт стали со всего мира сверх квоты, установленной на уровне 2013 года", — сообщается в статье.
По информации газеты, данная мера может серьезно навредить сталелитейному сектору Британии, поскольку 80% экспортируемой из этой страны стали направляется в Европу. Руководитель британской торговой ассоциации производителей стали UK Steel Гарет Стейс предупредил, что из-за этого нововведения британская индустрия стали может столкнуться с "крупнейшим кризисом". В связи с этим Стейс призвал британские власти предпринять все возможные усилия, чтобы использовать торговые отношения с Европейским союзом для получения послаблений. В противном случае британскую сталелитейную отрасль ожидает катастрофа, подчеркнул он.
Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен и президент США Дональд Трамп 27 июля согласовали торговую сделку, в соответствии с которой на почти весь экспорт из ЕС в США теперь будут накладываться таможенные тарифы в размере 15%. Кроме того, Евросоюз взял на себя обязательство по закупке СПГ, ядерного топлива и вооружения у США. Однако договор не предполагает отмену 50-процентных пошлин США на сталь и алюминий, хотя они могут быть снижены в ходе дальнейших переговоров, сообщила ранее газета New York Times со ссылкой на высокопоставленного представителя из американского правительства.