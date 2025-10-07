СМИ: ЕК хочет ввести пошлины в размере 50% на импорт стали со всего мира

По информации газеты, данная мера может серьезно навредить сталелитейному сектору Британии, поскольку 80% экспортируемой из этой страны стали направляется в Европу. Руководитель британской торговой ассоциации производителей стали UK Steel Гарет Стейс предупредил, что из-за этого нововведения британская индустрия стали может столкнуться с "крупнейшим кризисом". В связи с этим Стейс призвал британские власти предпринять все возможные усилия, чтобы использовать торговые отношения с Европейским союзом для получения послаблений. В противном случае британскую сталелитейную отрасль ожидает катастрофа, подчеркнул он.

Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен и президент США Дональд Трамп 27 июля согласовали торговую сделку, в соответствии с которой на почти весь экспорт из ЕС в США теперь будут накладываться таможенные тарифы в размере 15%. Кроме того, Евросоюз взял на себя обязательство по закупке СПГ, ядерного топлива и вооружения у США. Однако договор не предполагает отмену 50-процентных пошлин США на сталь и алюминий, хотя они могут быть снижены в ходе дальнейших переговоров, сообщила ранее газета New York Times со ссылкой на высокопоставленного представителя из американского правительства.