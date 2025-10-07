Рейтинг@Mail.ru
СМИ: ЕК хочет ввести пошлины в размере 50% на импорт стали со всего мира
02:51 07.10.2025 (обновлено: 03:16 07.10.2025)
СМИ: ЕК хочет ввести пошлины в размере 50% на импорт стали со всего мира
СМИ: ЕК хочет ввести пошлины в размере 50% на импорт стали со всего мира - РИА Новости, 07.10.2025
СМИ: ЕК хочет ввести пошлины в размере 50% на импорт стали со всего мира
Еврокомиссия предложит ввести 50-процентную пошлину на ввоз стали из всех стран, сообщает газета Financial Times со ссылкой на оказавшийся в её распоряжении... РИА Новости, 07.10.2025
СМИ: ЕК хочет ввести пошлины в размере 50% на импорт стали со всего мира

FT: ЕК хочет ввести пошлины в размере 50% на импорт стали со всего мира

© РИА Новости / Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкФлаги Евросоюза возле здания штаб-квартиры Европейского парламента в Брюсселе
Флаги Евросоюза возле здания штаб-квартиры Европейского парламента в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 07.10.2025
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
Перейти в медиабанк
Флаги Евросоюза возле здания штаб-квартиры Европейского парламента в Брюсселе. Архивное фото
МОСКВА, 7 окт - РИА Новости. Еврокомиссия предложит ввести 50-процентную пошлину на ввоз стали из всех стран, сообщает газета Financial Times со ссылкой на оказавшийся в её распоряжении документ.
"Европейская комиссия намерена во вторник предложить ввести пошлины в размере 50% на импорт стали со всего мира сверх квоты, установленной на уровне 2013 года", — сообщается в статье.

Флаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 10.09.2025
В ЕС ответили на предложение Трампа обложить пошлинами Индию и Китай
10 сентября, 18:05
По информации газеты, данная мера может серьезно навредить сталелитейному сектору Британии, поскольку 80% экспортируемой из этой страны стали направляется в Европу. Руководитель британской торговой ассоциации производителей стали UK Steel Гарет Стейс предупредил, что из-за этого нововведения британская индустрия стали может столкнуться с "крупнейшим кризисом". В связи с этим Стейс призвал британские власти предпринять все возможные усилия, чтобы использовать торговые отношения с Европейским союзом для получения послаблений. В противном случае британскую сталелитейную отрасль ожидает катастрофа, подчеркнул он.
Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен и президент США Дональд Трамп 27 июля согласовали торговую сделку, в соответствии с которой на почти весь экспорт из ЕС в США теперь будут накладываться таможенные тарифы в размере 15%. Кроме того, Евросоюз взял на себя обязательство по закупке СПГ, ядерного топлива и вооружения у США. Однако договор не предполагает отмену 50-процентных пошлин США на сталь и алюминий, хотя они могут быть снижены в ходе дальнейших переговоров, сообщила ранее газета New York Times со ссылкой на высокопоставленного представителя из американского правительства.
Глава МИД Финляндии Элина Валтонен - РИА Новости, 1920, 09.09.2025
В МИД Финляндии выступили за введение пошлин на экспорт России в ЕС
9 сентября, 12:35
 
