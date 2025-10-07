Рейтинг@Mail.ru
14:04 07.10.2025
В Яндекс.Переводчике и Google Translate появится язык горских евреев
МОСКВА, 7 окт - РИА Новости. Язык горских евреев джуури появится в Яндекс.Переводчике и Google Translate в 2026 году, для его внедрения в сервисы машинного перевода используют искусственный интеллект, сообщили РИА Новости в Международном фонде горских евреев СТМЭГИ.
По данным СТМЭГИ, джуури внесен ЮНЕСКО в список редких и исчезающих языков. Он относится к западной подгруппе иранской ветви индоевропейской семьи и восходит к древнеперсидскому и ивриту. На джуури традиционно говорили горские евреи Кавказа в Азербайджане, Дагестане и Кабардино-Балкарии.
"Язык горских евреев джуури в следующем году станет доступен в сервисах машинного перевода Яндекс.Переводчик и Google Translate", – рассказали РИА Новости в фонде. В процессе интеграции языка в переводчики будет активно задействована нейросеть, добавили представители СТМЭГИ.
Президент международного фонда Герман Захарьяев пояснил, что искусственный интеллект способен распознавать окончания, спряжения и морфемы, чтобы автоматически переводить тексты с этого языка. Проект откроет новый этап в сохранении и популяризации джуури, делая его не только памятником прошлого, но и живым языком цифрового будущего, подчеркнул Захарьяев.
В джуури используются четыре алфавита: дагестанская кириллица, азербайджанская кириллица, азербайджанская латиница и иврит. В Яндекс.Переводчик будет интегрирован литературный вариант джуури, основанный на дагестанской кириллице, сообщили в СТМЭГИ.
Ранее фонд в онлайн-формате провёл международный VI Всемирный фестиваль джуури.
