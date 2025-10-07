В Яндекс.Переводчике и Google Translate появится язык горских евреев

МОСКВА, 7 окт - РИА Новости. Язык горских евреев джуури появится в Яндекс.Переводчике и Google Translate в 2026 году, для его внедрения в сервисы машинного перевода используют искусственный интеллект, сообщили РИА Новости в Международном фонде горских евреев СТМЭГИ.