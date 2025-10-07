Джабаров рассказал, какой будет ответ Москвы на поставки Киеву "Томагавков"

МОСКВА, 7 окт – РИА Новости. В случае поставок США Киеву ракет "Томагавк" ответ России будет однозначный, пострадать может не только Украина, заявил первый зампредседателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров.
Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что почти принял решение по поводу поставок крылатых ракет "Томагавк" Украине, однако хотел бы понять, как Киев намерен их использовать. Поставки Киеву ракет "Томагавк" приведут к разрушению наметившихся позитивных тенденций в отношениях РФ и США, заявлял президент России Владимир Путин.
"Я думаю, что все-таки господин Трамп понимает меру ответственности, к чему это может привести. И, скорее всего, все-таки "Томагавки" не попадут на Украину. Это будет такая тягомотина, извините за такое слово, литературная. Надо спорить, доказывать, требовать каких-то гарантий. Гарантий не будет", - сказал Джабаров в ходе видеомоста Москва — Минск — Астана — Ереван — Ташкент — Тбилиси на площадке международного мультимедийного центра медиагруппы "Россия сегодня".
"Но, если это произойдёт, конечно, не дай Бог, ответ наш будет однозначный, решительный. И, в общем-то, я думаю, что пострадать может не только Украина", - отметил сенатор.