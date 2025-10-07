Джабаров рассказал, какой будет ответ Москвы на поставки Киеву "Томагавков"

МОСКВА, 7 окт – РИА Новости. В случае поставок США Киеву ракет "Томагавк" ответ России будет однозначный, пострадать может не только Украина, заявил первый зампредседателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров.

"Но, если это произойдёт, конечно, не дай Бог, ответ наш будет однозначный, решительный. И, в общем-то, я думаю, что пострадать может не только Украина", - отметил сенатор.