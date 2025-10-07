https://ria.ru/20251007/otravlenie-2046801476.html
Число погибших от отравления в Ленинградской области выросло до 45
Число погибших от отравления в Ленинградской области выросло до 45 - РИА Новости, 07.10.2025
Число погибших от отравления в Ленинградской области выросло до 45
Число погибших от продукции с содержанием метилового спирта в Ленинградской области достигло 45, сообщили РИА Новости в СК РФ. РИА Новости, 07.10.2025
2025-10-07T12:20:00+03:00
2025-10-07T12:20:00+03:00
2025-10-07T12:21:00+03:00
происшествия
ленинградская область
следственный комитет россии (ск рф)
отравление суррогатным алкоголем в ленинградской области
россия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/1d/2045038269_6:0:1268:710_1920x0_80_0_0_3c3334ca72f39787c4a6d2c3ab58b866.jpg
https://ria.ru/20250809/chacha-2034290352.html
ленинградская область
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/1d/2045038269_164:0:1111:710_1920x0_80_0_0_cb4cc1e160d8bd9de1bdbb81db0b5d37.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, ленинградская область, следственный комитет россии (ск рф), отравление суррогатным алкоголем в ленинградской области, россия
Происшествия, Ленинградская область, Следственный комитет России (СК РФ), Отравление суррогатным алкоголем в Ленинградской области, Россия
Число погибших от отравления в Ленинградской области выросло до 45
Число погибших от отравления суррогатом в Ленинградской области выросло до 45