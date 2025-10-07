Рейтинг@Mail.ru
Число погибших от отравления в Ленинградской области выросло до 45
12:20 07.10.2025
Число погибших от отравления в Ленинградской области выросло до 45
Число погибших от отравления в Ленинградской области выросло до 45
Число погибших от продукции с содержанием метилового спирта в Ленинградской области достигло 45, сообщили РИА Новости в СК РФ. РИА Новости, 07.10.2025
происшествия, ленинградская область, следственный комитет россии (ск рф), отравление суррогатным алкоголем в ленинградской области, россия
Происшествия, Ленинградская область, Следственный комитет России (СК РФ), Отравление суррогатным алкоголем в Ленинградской области, Россия
Число погибших от отравления в Ленинградской области выросло до 45

Число погибших от отравления суррогатом в Ленинградской области выросло до 45

Склад в поселке Трубников бор в Ленинградской области, откуда, предположительно, был распространен некачественный алкоголь, в результате употребления которого погибли люди
Склад в поселке Трубников бор в Ленинградской области, откуда, предположительно, был распространен некачественный алкоголь, в результате употребления которого погибли люди - РИА Новости, 1920, 07.10.2025
© Ирина Волк/Telegram
Склад в поселке Трубников бор в Ленинградской области, откуда, предположительно, был распространен некачественный алкоголь, в результате употребления которого погибли люди
МОСКВА, 7 окт - РИА Новости. Число погибших от продукции с содержанием метилового спирта в Ленинградской области достигло 45, сообщили РИА Новости в СК РФ.
"В настоящее время число погибших от спиртосодержащей продукции с содержанием метилового спирта в Ленинградской области достигло 45 человек", - говорится в сообщении.
В Сириусе закрыли точку продажи чачи, которой отравились люди
9 августа, 08:43
В Сириусе закрыли точку продажи чачи, которой отравились люди
9 августа, 08:43
 
ПроисшествияЛенинградская областьСледственный комитет России (СК РФ)Отравление суррогатным алкоголем в Ленинградской областиРоссия
 
 
