Ленский мост в Якутии окупится в течение 20 лет

ЯКУТСК, 7 окт - РИА Новости. Ленский мост в Якутии окупится за 15-20 лет на поставках грузов и продуктов, поставляемых по Северному морскому пути, сообщает пресс-служба аппарата полномочного представителя президента РФ в Дальневосточном федеральном округе.

Ранее сообщалось о том, что заместитель председателя правительства Российской Федерации - полномочный представитель Президента РФ в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев находится с рабочей поездкой в городе Якутске

Вместе с главой Якутии Айсеном Николаевым они посетили строительную площадку моста через реку Лена . Полпред отметил, что масштабный объект включен в мастер-план Якутска и направлен на улучшение жизни в регионе. "Ленский мост - проект, который обеспечивает экономическую интеграцию. Срок окупаемости -15-20 лет. Для такого огромного инфраструктурного сооружения это нормальный рабочий срок. Когда Айсен Сергеевич Николаев этот проект подавал, он доказывал, что мост окупится на поставках грузов и продуктов, которые идут в Якутию по Северному завозу", - приводятся слова Трутнева.

Николаев сообщил, что сроки строительства моста и график работ сверстаны с учетом климатических условий. "Никогда в мире в таких условиях, условиях вечной мерзлоты и перепада температуры воздуха на 100 градусов по Цельсию, такие мосты не строились", - сказал он.