https://ria.ru/20251007/most-2046763131.html
Ленский мост в Якутии окупится в течение 20 лет
Ленский мост в Якутии окупится в течение 20 лет - РИА Новости, 07.10.2025
Ленский мост в Якутии окупится в течение 20 лет
Ленский мост в Якутии окупится за 15-20 лет на поставках грузов и продуктов, поставляемых по Северному морскому пути, сообщает пресс-служба аппарата... РИА Новости, 07.10.2025
2025-10-07T08:55:00+03:00
2025-10-07T08:55:00+03:00
2025-10-07T08:55:00+03:00
республика саха (якутия)
россия
айсен николаев
якутск
река лена
юрий трутнев
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/11/1978465539_0:162:1601:1062_1920x0_80_0_0_2fcddf63239c1afefe2e52321c62cf9f.jpg
https://ria.ru/20251005/yakutiya-2046512846.html
https://ria.ru/20251005/yakutyane-2046508234.html
россия
якутск
река лена
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/11/1978465539_97:0:1521:1068_1920x0_80_0_0_4fa7e7c5bd70aa17aa1c28519ecff1c7.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, айсен николаев, якутск, река лена, юрий трутнев
Республика Саха (Якутия), Россия, Айсен Николаев, Якутск, Река Лена, Юрий Трутнев
Ленский мост в Якутии окупится в течение 20 лет
Ленский мост в Якутии окупится за 15-20 лет на поставках грузов и продуктов
ЯКУТСК, 7 окт - РИА Новости. Ленский мост в Якутии окупится за 15-20 лет на поставках грузов и продуктов, поставляемых по Северному морскому пути, сообщает пресс-служба аппарата полномочного представителя президента РФ в Дальневосточном федеральном округе.
Ранее сообщалось о том, что заместитель председателя правительства Российской Федерации - полномочный представитель Президента РФ
в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев
находится с рабочей поездкой в городе Якутске
.
Вместе с главой Якутии Айсеном Николаевым
они посетили строительную площадку моста через реку Лена
. Полпред отметил, что масштабный объект включен в мастер-план Якутска и направлен на улучшение жизни в регионе. "Ленский мост - проект, который обеспечивает экономическую интеграцию. Срок окупаемости -15-20 лет. Для такого огромного инфраструктурного сооружения это нормальный рабочий срок. Когда Айсен Сергеевич Николаев этот проект подавал, он доказывал, что мост окупится на поставках грузов и продуктов, которые идут в Якутию по Северному завозу", - приводятся слова Трутнева.
Николаев сообщил, что сроки строительства моста и график работ сверстаны с учетом климатических условий. "Никогда в мире в таких условиях, условиях вечной мерзлоты и перепада температуры воздуха на 100 градусов по Цельсию, такие мосты не строились", - сказал он.
Отмечается, что сегодня на строительстве задействовано свыше 270 специалистов и 80 единиц техники. "До конца 2025 года мостостроители планируют возвести первую опору Ленского моста высотой 11 метров – крайнюю опору левобережной эстакады, которая будет установлена на 18 сваях", - добавили в пресс-службе.