Ленский мост в Якутии окупится в течение 20 лет
Республика Саха (Якутия)
 
08:55 07.10.2025
Ленский мост в Якутии окупится в течение 20 лет
Ленский мост в Якутии окупится в течение 20 лет
республика саха (якутия)
россия
айсен николаев
якутск
река лена
юрий трутнев
россия
якутск
река лена
россия, айсен николаев, якутск, река лена, юрий трутнев
Республика Саха (Якутия), Россия, Айсен Николаев, Якутск, Река Лена, Юрий Трутнев
Ленский мост в Якутии окупится в течение 20 лет

Ленский мост в Якутии окупится за 15-20 лет на поставках грузов и продуктов

© Фото : Андрей Сорокин, ЯСИАСтроительство Ленского моста
Строительство Ленского моста - РИА Новости, 1920, 07.10.2025
© Фото : Андрей Сорокин, ЯСИА
Строительство Ленского моста. Архивное фото
ЯКУТСК, 7 окт - РИА Новости. Ленский мост в Якутии окупится за 15-20 лет на поставках грузов и продуктов, поставляемых по Северному морскому пути, сообщает пресс-служба аппарата полномочного представителя президента РФ в Дальневосточном федеральном округе.
Ранее сообщалось о том, что заместитель председателя правительства Российской Федерации - полномочный представитель Президента РФ в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев находится с рабочей поездкой в городе Якутске.
Вместе с главой Якутии Айсеном Николаевым они посетили строительную площадку моста через реку Лена. Полпред отметил, что масштабный объект включен в мастер-план Якутска и направлен на улучшение жизни в регионе. "Ленский мост - проект, который обеспечивает экономическую интеграцию. Срок окупаемости -15-20 лет. Для такого огромного инфраструктурного сооружения это нормальный рабочий срок. Когда Айсен Сергеевич Николаев этот проект подавал, он доказывал, что мост окупится на поставках грузов и продуктов, которые идут в Якутию по Северному завозу", - приводятся слова Трутнева.
Николаев сообщил, что сроки строительства моста и график работ сверстаны с учетом климатических условий. "Никогда в мире в таких условиях, условиях вечной мерзлоты и перепада температуры воздуха на 100 градусов по Цельсию, такие мосты не строились", - сказал он.
Отмечается, что сегодня на строительстве задействовано свыше 270 специалистов и 80 единиц техники. "До конца 2025 года мостостроители планируют возвести первую опору Ленского моста высотой 11 метров – крайнюю опору левобережной эстакады, которая будет установлена на 18 сваях", - добавили в пресс-службе.
Республика Саха (Якутия)РоссияАйсен НиколаевЯкутскРека ЛенаЮрий Трутнев
 
 
