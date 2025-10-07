МИД заявил, что Москве есть чем ответить ЕС на передачу активов Украине

МОСКВА, 7 окт - РИА Новости. Москве есть чем ответить Европе на передачу замороженных российских активов Украине, это попытка украсть то, что принадлежит РФ, "пусть подумают 100 раз", заявил директор департамента экономического сотрудничества министерства иностранных дел РФ Дмитрий Биричевский.