МИД заявил, что Москве есть чем ответить ЕС на передачу активов Украине - РИА Новости, 07.10.2025
18:49 07.10.2025
МИД заявил, что Москве есть чем ответить ЕС на передачу активов Украине
в мире
россия
украина
европа
дмитрий биричевский
фридрих мерц
урсула фон дер ляйен
еврокомиссия
россия
украина
европа
в мире, россия, украина, европа, дмитрий биричевский, фридрих мерц, урсула фон дер ляйен, еврокомиссия, евросоюз, санкции в отношении россии
В мире, Россия, Украина, Европа, Дмитрий Биричевский, Фридрих Мерц, Урсула фон дер Ляйен, Еврокомиссия, Евросоюз, Санкции в отношении России
МИД заявил, что Москве есть чем ответить ЕС на передачу активов Украине

Биричевский: Москве есть чем ответить ЕС на передачу активов Украине

© РИА НовостиЗдание МИД РФ
Здание МИД РФ - РИА Новости, 1920, 07.10.2025
© РИА Новости
Здание МИД РФ. Архивное фото
МОСКВА, 7 окт - РИА Новости. Москве есть чем ответить Европе на передачу замороженных российских активов Украине, это попытка украсть то, что принадлежит РФ, "пусть подумают 100 раз", заявил директор департамента экономического сотрудничества министерства иностранных дел РФ Дмитрий Биричевский.
"Это не какие-то планы передать, это уже неоднократная попытка украсть то, что принадлежит нам по праву… У нас есть чем ответить, поэтому пусть они подумают сто раз, прежде чем делать свои необдуманные действия", - сказал Биричевский журналистам.
Флаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 03.10.2025
Euroclear призвал ЕК соблюдать международное право по российским активам
3 октября, 17:05
Ранее в статье для Financial Times канцлер ФРГ Фридрих Мерц предложил предоставить Украине беспроцентный кредит на сумму около 140 миллиардов евро за счет замороженных активов РФ. Мерц отметил, что эти деньги должны использоваться исключительно для обороны Украины, а не для общих бюджетных целей. Газета отмечает, что Франция потребовала, чтобы оружие, которое покупает Киев, было европейским. По данным Financial Times, глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что часть кредита должна быть использована для "закупок в Европе и с Европой". Глава евродипломатии Кая Каллас заявила 1 октября, что в Евросоюзе нет консенсуса по предоставлению Украине кредита, формируемого на основе заблокированных активов ЦБ РФ, а не доходов от них.
В МИД РФ неоднократно называли заморозку российских активов в Европе воровством, отмечая, что ЕС нацелен не просто на средства частных лиц, но и на государственные активы России. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявлял, что Москва ответит на конфискацию замороженных российских активов Западом. По его словам, у РФ тоже есть возможность не возвращать те средства, которые западные страны держали в России.
Логотип Центрального европейского банка во Франкфурте - РИА Новости, 1920, 07.10.2025
Глава ЕЦБ хочет согласия от держателей замороженных активов России
04:16
 
