Джабаров обвинил Меркель в затягивании мирного урегулирования на Украине
16:33 07.10.2025
Джабаров обвинил Меркель в затягивании мирного урегулирования на Украине
Джабаров обвинил Меркель в затягивании мирного урегулирования на Украине
Бывший канцлер ФРГ Ангела Меркель сделала много плохого в отношении России, затягивая процесс мирного урегулирования конфликта на Украине, якобы вела переговоры
Джабаров обвинил Меркель в затягивании мирного урегулирования на Украине

Сенатор Джабаров: Меркель затягивала мирное урегулирование конфликта на Украине

МОСКВА, 7 окт – РИА Новости. Бывший канцлер ФРГ Ангела Меркель сделала много плохого в отношении России, затягивая процесс мирного урегулирования конфликта на Украине, якобы вела переговоры в рамках "минских" соглашений, а по факту – выигрывалось время для того, чтобы вооружить Киев, сказал первый зампред международного комитета Совфеда Владимир Джабаров.
Меркель ранее заявила в интервью венгерскому порталу Partizán, что Франция и ФРГ в 2021 году предлагали выработать новый формат прямых переговоров с Россией вместо минских соглашений, но Польша и страны Балтии их не поддержали. По ее словам, эти страны саботировали ее попытку решения конфликта на Украине, косвенно спровоцировав начало специальной военной операции.
"То, что госпожа Меркель сваливает сейчас всех на них, ну пусть лучше немцы о себе поговорят. Та же самая Меркель, если вы помните, как она ловко вела свою политику, усыпляя нашу бдительность минскими соглашениями, парижскими встречами. Мы им поверили. Мы думали, что они на самом деле хотят решить вопрос Донбасса мирным путём. Оказалось, просто ждали время, выигрывали время для того, чтобы обеспечить Украину всем необходимым для борьбы с нашей страной. Поэтому я не очень доверяю госпоже Меркель. Она тоже немало сделала в этом плане плохого", - сказал Джабаров в ходе видеомоста МоскваМинскАстанаЕреванТашкентТбилиси на площадке международного мультимедийного центра медиагруппы "Россия сегодня".
По его словам, сейчас наши отношения и с немцами ухудшились, да и вообще со всей Европой. "Потому что европейцы вошли в такой раж, им почему-то кажется, что сейчас они все-таки смогут дожать нашу страну и, в общем-то, решить вопрос военным путём", - отметил политик.
При этом Джабаров подчеркнул, что "не было случая, чтобы они шли на нас войной, чтобы это заканчивалось для европейских стран положительно, обычно туда возвращался русский солдат, наводил порядок".
"Мне очень жаль, что та же Германия, которая, в общем-то, вызывала у всех восхищение своим развитием послевоенным, особенно последние десятилетия, опираясь на наши дешёвые энергоносители, отказалась от сотрудничества с Россией, а теперь там у них и стагнация, и рецессия. И, честно говоря, многие предприятия промышленные, крупные, уезжают за океан. Автомобильная промышленность, чем гордилась Германия весь послевоенный период, практически стоит в тупике", - заключил политик.
