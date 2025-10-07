Эстонский депутат оскорбил Меркель за ее слова о Польше и Прибалтике

МОСКВА, 7 окт - РИА Новости. Депутат эстонского парламента от Партии реформ Ээрик-Нийлес Кросс оскорбил экс-канцлера Германии Ангелу Меркель за ее слова о том, что Польша и страны Прибалтики саботировали попытку решения конфликта на Украине в 2021 году, косвенно спровоцировав начало специальной военной операции.