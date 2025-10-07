МОСКВА, 7 окт - РИА Новости. Депутат эстонского парламента от Партии реформ Ээрик-Нийлес Кросс оскорбил экс-канцлера Германии Ангелу Меркель за ее слова о том, что Польша и страны Прибалтики саботировали попытку решения конфликта на Украине в 2021 году, косвенно спровоцировав начало специальной военной операции.
Меркель ранее заявила в интервью венгерскому порталу Partizán, что Франция и ФРГ в 2021 году предлагали выработать новый формат прямых переговоров с Россией вместо минских соглашений, но Польша и страны Балтии их не поддержали. На ее слова обиделся МИД Эстонии, заявивший, что эти обвинения "являются наглыми и абсолютно неверными".
"Не знаю, притворяется ли она дурой или действительно дура. К счастью, ее время прошло", - так прокомментировал высказывание Меркель эстонский депутат в статье, опубликованной изданием Postimees.
По словам Кросса, экс-канцлер Германии не осознает "ошибок" своей политики, в рамках которой она учитывала необходимость диалога с Россией.
Во время конфликта в Донбассе с 2014 по 2022 год Минск выступал площадкой для мирных переговоров по урегулированию. Первый протокол, призванный решить конфликт на юго-востоке Украины, был подписан в сентябре 2014 года в Минске. Комплекс мер по выполнению минских соглашений ("Минск-2") был подписан 12 февраля 2015 года. Документ, состоящий из 13 пунктов, предусматривал, в частности, прекращение огня в Донбассе, отвод тяжелых вооружений от линии разграничения между киевскими силовиками и ополчением, а также другие меры по долгосрочному политическому урегулированию ситуации в Донбассе. Киев систематически нарушал минские соглашения.
После начала СВО бывший президент Украины Петр Порошенко, бывший президент Франции Франсуа Олланд, экс-канцлер Германии Ангела Меркель и бывший британский премьер Борис Джонсон заявляли, что ни Франция, ни Германия, ни Великобритания никогда не воспринимали минские договоренности всерьез, не собирались требовать от украинских властей их выполнения и лишь использовали их для того, чтобы затянуть время и дать Киеву время на наращивание сил и на подготовку к войне с Россией.