Эстонский депутат оскорбил Меркель за ее слова о Польше и Прибалтике - РИА Новости, 07.10.2025
16:12 07.10.2025
https://ria.ru/20251007/merkel-2046872519.html
Эстонский депутат оскорбил Меркель за ее слова о Польше и Прибалтике
в мире
германия
ангела меркель
польша
ээрик-нийлес кросс
украина
петр порошенко
в мире, германия, ангела меркель, польша, ээрик-нийлес кросс, украина, петр порошенко
В мире, Германия, Ангела Меркель, Польша, Ээрик-Нийлес Кросс, Украина, Петр Порошенко
Эстонский депутат оскорбил Меркель за ее слова о Польше и Прибалтике

Кросс оскорбил Меркель за ее слова о вине Польши и Прибалтики в СВО

© AP Photo / Michael KappelerБывший канцлер Германии Ангела Меркель
Бывший канцлер Германии Ангела Меркель - РИА Новости, 1920, 07.10.2025
© AP Photo / Michael Kappeler
Бывший канцлер Германии Ангела Меркель. Архивное фото
МОСКВА, 7 окт - РИА Новости. Депутат эстонского парламента от Партии реформ Ээрик-Нийлес Кросс оскорбил экс-канцлера Германии Ангелу Меркель за ее слова о том, что Польша и страны Прибалтики саботировали попытку решения конфликта на Украине в 2021 году, косвенно спровоцировав начало специальной военной операции.
Меркель ранее заявила в интервью венгерскому порталу Partizán, что Франция и ФРГ в 2021 году предлагали выработать новый формат прямых переговоров с Россией вместо минских соглашений, но Польша и страны Балтии их не поддержали. На ее слова обиделся МИД Эстонии, заявивший, что эти обвинения "являются наглыми и абсолютно неверными".
Экс-канцлер Германии Ангела Меркель - РИА Новости, 1920, 07.10.2025
СМИ: заявление Меркель об СВО вывело из себя Польшу
01:27
"Не знаю, притворяется ли она дурой или действительно дура. К счастью, ее время прошло", - так прокомментировал высказывание Меркель эстонский депутат в статье, опубликованной изданием Postimees.
По словам Кросса, экс-канцлер Германии не осознает "ошибок" своей политики, в рамках которой она учитывала необходимость диалога с Россией.
Во время конфликта в Донбассе с 2014 по 2022 год Минск выступал площадкой для мирных переговоров по урегулированию. Первый протокол, призванный решить конфликт на юго-востоке Украины, был подписан в сентябре 2014 года в Минске. Комплекс мер по выполнению минских соглашений ("Минск-2") был подписан 12 февраля 2015 года. Документ, состоящий из 13 пунктов, предусматривал, в частности, прекращение огня в Донбассе, отвод тяжелых вооружений от линии разграничения между киевскими силовиками и ополчением, а также другие меры по долгосрочному политическому урегулированию ситуации в Донбассе. Киев систематически нарушал минские соглашения.
После начала СВО бывший президент Украины Петр Порошенко, бывший президент Франции Франсуа Олланд, экс-канцлер Германии Ангела Меркель и бывший британский премьер Борис Джонсон заявляли, что ни Франция, ни Германия, ни Великобритания никогда не воспринимали минские договоренности всерьез, не собирались требовать от украинских властей их выполнения и лишь использовали их для того, чтобы затянуть время и дать Киеву время на наращивание сил и на подготовку к войне с Россией.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 07.10.2025
Откровения Меркель: сдала прибалтов и поляков, умолчав про главное
08:00
 
В миреГерманияАнгела МеркельПольшаЭэрик-Нийлес КроссУкраинаПетр Порошенко
 
 
