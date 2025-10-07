ВАРШАВА, 7 окт – РИА Новости. Польские политики разозлились на канцлера Германии Ангелу Меркель за ее слова о том, что Польша и Прибалтика спровоцировали начало специальной военной операции на Украине.
Так, бывший премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий, комментируя интервью, написал на платформе Х, что Меркель – "один из самых вредных немецких политиков для Европы в прошлом веке".
Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский обвинил экс-канцлера Германии во лжи как в интервью, о котором идет речь, так и в ее мемуарах. "Это так же правдиво, как то, что она сказала в своих мемуарах, что никто из Центральной Европы не протестовал против "Северного потока", - написал он на платформе Х.
Во время конфликта в Донбассе с 2014 по 2022 год Минск выступал площадкой для мирных переговоров по урегулированию. Первый протокол, призванный решить конфликт на юго-востоке Украины, был подписан в сентябре 2014 года в Минске. Комплекс мер по выполнению минских соглашений ("Минск-2") был подписан 12 февраля 2015 года. Документ, состоящий из 13 пунктов, предусматривал, в частности, прекращение огня в Донбассе, отвод тяжелых вооружений от линии разграничения между киевскими силовиками и ополчением, а также другие меры по долгосрочному политическому урегулированию ситуации в Донбассе. Киев систематически нарушал минские соглашения.
После начала СВО бывший президент Украины Петр Порошенко, бывший президент Франции Франсуа Олланд, экс-канцлер Германии Ангела Меркель и бывший британский премьер Борис Джонсон заявляли, что ни Франция, ни Германия, ни Великобритания никогда не воспринимали минские договоренности всерьез, не собирались требовать от украинских властей их выполнения и лишь использовали их для того, чтобы затянуть время и дать Киеву время на наращивание сил и на подготовку к войне с Россией.