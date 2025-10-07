https://ria.ru/20251007/marochko-2046866202.html
Марочко рассказал о нехватке живой силы у ВСУ под Северском
Марочко рассказал о нехватке живой силы у ВСУ под Северском - РИА Новости, 07.10.2025
Марочко рассказал о нехватке живой силы у ВСУ под Северском
ВСУ под Северском не хватает людей для обороны, сообщил РИА Новости военный эксперт Андрей Марочко. РИА Новости, 07.10.2025
2025-10-07T15:44:00+03:00
2025-10-07T15:44:00+03:00
2025-10-07T15:44:00+03:00
специальная военная операция на украине
в мире
северск
вооруженные силы украины
андрей марочко
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/04/1e/2014423718_0:0:3071:1728_1920x0_80_0_0_b43a44b49e324d397a63d8799193dc56.jpg
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
северск
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/04/1e/2014423718_342:0:3071:2047_1920x0_80_0_0_f8b108ddf41350bcfd270a16a22d6c95.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, северск, вооруженные силы украины, андрей марочко
Специальная военная операция на Украине, В мире, Северск, Вооруженные силы Украины, Андрей Марочко
Марочко рассказал о нехватке живой силы у ВСУ под Северском
Марочко заявил, что под Северском у ВСУ не хватает людей для обороны