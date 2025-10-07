Рейтинг@Mail.ru
Марочко рассказал о продвижении ВС России в Волчанске - РИА Новости, 07.10.2025
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя
Специальная военная операция на Украине
 
06:07 07.10.2025
Марочко рассказал о продвижении ВС России в Волчанске
Марочко рассказал о продвижении ВС России в Волчанске - РИА Новости, 07.10.2025
Марочко рассказал о продвижении ВС России в Волчанске
Российские войска продвинулись возле Волчанска в Харьковской области, расширив зону контроля в прибрежной зоне реки Волчья, сообщил РИА Новости военный эксперт... РИА Новости, 07.10.2025
специальная военная операция на украине
безопасность
россия
волчанск
харьковская область
андрей марочко
владимир путин
россия
волчанск
харьковская область
Марочко рассказал о продвижении ВС России в Волчанске

Марочко: ВС РФ расширили зону контроля у реки Волчья в Волчанске

© РИА Новости / Алексей Майшев
Российские военнослужащие
Российские военнослужащие
© РИА Новости / Алексей Майшев
Российские военнослужащие. Архивное фото
ЛУГАНСК, 7 окт - РИА Новости. Российские войска продвинулись возле Волчанска в Харьковской области, расширив зону контроля в прибрежной зоне реки Волчья, сообщил РИА Новости военный эксперт Андрей Марочко, ссылаясь на свои источники.
"В районе населенного пункта Прилипка украинские боевики были вынуждены оставить ВОП (взводный опорный пункт - ред.) из-за постоянного огневого воздействия ВС РФ. Северо-западнее Синельниково под наш контроль перешло около 0,5 гектара леса. В Волчанске расширена зона контроля в прибрежной зоне реки Волчья, на данный момент ВС РФ ведут зачистку и занимают новые рубежи", - сообщил эксперт со ссылкой на свои источники.
Марочко добавил, что в районе Волчанских Хуторов на опорном пункте противника российские бойцы уничтожили пулеметный расчет и машину противника. На хатненском участке войска продвинулись до одного километра в южном направлении от населенного пункта. После освобождения населенного пункта Отрадное ВС РФ ведут зачистку окрестностей в западном и южном направлениях.
В начале октября президент РФ Владимир Путин заявил, что взятие под контроль второй части Волчанска российской армией - дело времени.
Марочко рассказал о продвижении ВС России у Северска
Вчера, 05:31
Специальная военная операция на Украине
Безопасность
Россия
Волчанск
Харьковская область
Андрей Марочко
Владимир Путин
 
 
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Главный редактор: Гаврилова А.В.
