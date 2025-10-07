Марочко рассказал о продвижении ВС России в Волчанске

ЛУГАНСК, 7 окт - РИА Новости. Российские войска продвинулись возле Волчанска в Харьковской области, расширив зону контроля в прибрежной зоне реки Волчья, сообщил РИА Новости военный эксперт Андрей Марочко, ссылаясь на свои источники.
"В районе населенного пункта Прилипка украинские боевики были вынуждены оставить ВОП (взводный опорный пункт - ред.) из-за постоянного огневого воздействия ВС РФ. Северо-западнее Синельниково под наш контроль перешло около 0,5 гектара леса. В Волчанске расширена зона контроля в прибрежной зоне реки Волчья, на данный момент ВС РФ ведут зачистку и занимают новые рубежи", - сообщил эксперт со ссылкой на свои источники.
Марочко добавил, что в районе Волчанских Хуторов на опорном пункте противника российские бойцы уничтожили пулеметный расчет и машину противника. На хатненском участке войска продвинулись до одного километра в южном направлении от населенного пункта. После освобождения населенного пункта Отрадное ВС РФ ведут зачистку окрестностей в западном и южном направлениях.
В начале октября президент РФ Владимир Путин заявил, что взятие под контроль второй части Волчанска российской армией - дело времени.