07.10.2025
08:00 07.10.2025
Лут рассказала об условиях возвращения селекционных иностранных компаний
Иностранные селекционные компании, которые ушли из России, должны перестроиться под российские требования локализации, чтобы вернуться на рынок, заявила РИА... РИА Новости, 07.10.2025
россия
оксана лут
владимир путин
денис мантуров
министерство сельского хозяйства рф (минсельхоз россии)
россия
россия, оксана лут, владимир путин, денис мантуров, министерство сельского хозяйства рф (минсельхоз россии)
Россия, Оксана Лут, Владимир Путин, Денис Мантуров, Министерство сельского хозяйства РФ (Минсельхоз России)
© Фото : Министерство сельского хозяйства РоссииОксана Лут
Оксана Лут - РИА Новости, 1920, 07.10.2025
© Фото : Министерство сельского хозяйства России
Оксана Лут. Архивное фото
ГЕЛЕНДЖИК, 7 окт - РИА Новости. Иностранные селекционные компании, которые ушли из России, должны перестроиться под российские требования локализации, чтобы вернуться на рынок, заявила РИА Новости глава Минсельхоза РФ Оксана Лут в кулуарах форума "Биопром 2025".
Постановление кабмина, содержащее список семян сельхозкультур, ввоз которых в РФ из недружественных стран может быть ограничен, вступило в силу 1 октября 2023 года. Иностранные производители семян, желающие работать в РФ, должны были до 1 марта 2024 года представить в Минсельхоз планы локализации производства.
Зерно - РИА Новости, 1920, 22.07.2025
Россия продолжает расширять географию экспорта зерна, заявила Лут
22 июля, 09:21
"У нас была "нормативка" по локализации. И иностранцы не хотят эту "нормативку" по локализации семян исполнять, потому что надо передавать технологии. И они хотят вернуться… ну так - перевести товарные семена… Но нам так не надо", - сказала Лут.
По мнению Минсельхоза, иностранные компании должны не использовать Россию как площадку для выращивания и продажи импортных семян, а вкладываться здесь в развитие семеноводства.
Лут также добавила, что отечественные компании стали развивать собственные разработки и сами договариваться с иностранными компаниями.
Детеныш жирафа в калининградском зоопарке - РИА Новости, 1920, 04.07.2025
Лут высказалась на тему возможного завоза жирафов в Россию
4 июля, 22:58
"Мы поняли, что сейчас они задышали, даже не второе дыхание, а первое дыхание, потому что на них никто никогда не обращал внимания. А сейчас они все очень подобрались, и они сами дальше уже общаются с иностранцами, и иностранцы потихоньку перестраиваются на вот эти требования, чтобы идти в партнерство", - рассказала министр.
В июле Лут сообщала, что доля семян отечественной селекции в зерновых культурах увеличилась до 77,5%.
Власти РФ неоднократно заявляли, что привилегий и преференций для возвращающихся в РФ западных компаний не будет, они должны будут возвращаться на конкурентной основе. Президент РФ Владимир Путин поручил правительству актуализировать перечень ушедших компаний и разработать процедуру согласования их возвращения с обязательными гарантиями добросовестного и ответственного ведения дел.
При отсутствии у иностранных компаний, которые захотят вернуться на российский рынок, подписанных опционов на обратный выкуп, игра будет с "чистого поля", отмечал первый вице-премьер РФ Денис Мантуров.
Министр сельского хозяйства РФ Оксана Лут - РИА Новости, 1920, 04.07.2025
Лут рассказала об использовании цифровых инструментов в сельском хозяйстве
4 июля, 16:04
 
Россия Оксана Лут Владимир Путин Денис Мантуров Министерство сельского хозяйства РФ (Минсельхоз России)
 
 
