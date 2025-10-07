Лут рассказала об условиях возвращения селекционных иностранных компаний

ГЕЛЕНДЖИК, 7 окт - РИА Новости. Иностранные селекционные компании, которые ушли из России, должны перестроиться под российские требования локализации, чтобы вернуться на рынок, заявила РИА Новости глава Минсельхоза РФ Оксана Лут в кулуарах форума "Биопром 2025".
Постановление кабмина, содержащее список семян сельхозкультур, ввоз которых в РФ из недружественных стран может быть ограничен, вступило в силу 1 октября 2023 года. Иностранные производители семян, желающие работать в РФ, должны были до 1 марта 2024 года представить в Минсельхоз планы локализации производства.
"У нас была "нормативка" по локализации. И иностранцы не хотят эту "нормативку" по локализации семян исполнять, потому что надо передавать технологии. И они хотят вернуться… ну так - перевести товарные семена… Но нам так не надо", - сказала Лут.
По мнению Минсельхоза, иностранные компании должны не использовать Россию как площадку для выращивания и продажи импортных семян, а вкладываться здесь в развитие семеноводства.
Лут также добавила, что отечественные компании стали развивать собственные разработки и сами договариваться с иностранными компаниями.
"Мы поняли, что сейчас они задышали, даже не второе дыхание, а первое дыхание, потому что на них никто никогда не обращал внимания. А сейчас они все очень подобрались, и они сами дальше уже общаются с иностранцами, и иностранцы потихоньку перестраиваются на вот эти требования, чтобы идти в партнерство", - рассказала министр.
В июле Лут сообщала, что доля семян отечественной селекции в зерновых культурах увеличилась до 77,5%.
Власти РФ неоднократно заявляли, что привилегий и преференций для возвращающихся в РФ западных компаний не будет, они должны будут возвращаться на конкурентной основе. Президент РФ Владимир Путин поручил правительству актуализировать перечень ушедших компаний и разработать процедуру согласования их возвращения с обязательными гарантиями добросовестного и ответственного ведения дел.
При отсутствии у иностранных компаний, которые захотят вернуться на российский рынок, подписанных опционов на обратный выкуп, игра будет с "чистого поля", отмечал первый вице-премьер РФ Денис Мантуров.