Нобелевские лауреаты запустили бум в квантовой информатике, считает эксперт

Нобелевская премия 2025 года по физике во вторник была присуждена британцу Джону Кларку (1942), французу Мишелю Деворе (1953) и американцу Джону Мартинису (1958) "за открытие макроскопического квантово-механического туннелирования и квантования энергии в электрической цепи".

"В англоязычной литературе такая цепь обычно называться фазовым кубитом (phase qubit), хотя термин "кубит" употребляется в этом случае не совсем корректно, так как уровней в подобных системах, как правило, намного больше двух. Именно многообразие возможных электрических цепей и конфигураций "орбиталей", "живущих" в них, дает повод называть подобные системы атомами, новые виды которых открываются практически каждый год", - сказал ученый.

По словам Федорова, стоит отметить сходство нынешней премии с Нобелевской премией по физике 2012 года, присужденной французу Сержу Арошу и американцу Дэвиду Уайнленду, которые разработали методы управления отдельными квантовыми частицами и наблюдения за ними – "однако с той разницей, что теперь мы научились проводить эксперименты не только с индивидуально "пойманными" естественными атомами, но и, образно выражаясь, предварительно создавать их для экспериментов по своему усмотрению". Некоторые характеристики искусственных атомов в этом случае оказываются намного более удобными для экспериментов, добавил ученый.