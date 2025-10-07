Рейтинг@Mail.ru
Нобелевские лауреаты запустили бум в квантовой информатике, считает эксперт - РИА Новости, 07.10.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Супертег Наука 2021январь - РИА Новости, 1920, 14.10.2019
Наука
 
23:57 07.10.2025
https://ria.ru/20251007/laureaty-2046958305.html
Нобелевские лауреаты запустили бум в квантовой информатике, считает эксперт
Нобелевские лауреаты запустили бум в квантовой информатике, считает эксперт - РИА Новости, 07.10.2025
Нобелевские лауреаты запустили бум в квантовой информатике, считает эксперт
Результаты исследований, выполненных лауреатами Нобелевской премии по физике 2025 года, дали толчок нынешнему "буму" в квантовой информатике, рассказал РИА... РИА Новости, 07.10.2025
2025-10-07T23:57:00+03:00
2025-10-07T23:57:00+03:00
наука
эрвин шредингер
московский физико-технический институт
ibm
google
нобелевская премия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/15189/75/151897505_0:62:426:301_1920x0_80_0_0_ffdc3f08e68111e969f66b3441f8f455.jpg
https://ria.ru/20251007/premiya-2046818400.html
https://ria.ru/20251007/nauka-2046905387.html
https://ria.ru/20251007/laureaty-2046823616.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Наталья Макарова
Наталья Макарова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/15189/75/151897505_0:22:426:341_1920x0_80_0_0_2d28b98feddb47aa5d88d20ae356867c.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
эрвин шредингер, московский физико-технический институт, ibm, google, нобелевская премия
Наука, Эрвин Шредингер, Московский физико-технический институт, IBM, Google, Нобелевская премия
Нобелевские лауреаты запустили бум в квантовой информатике, считает эксперт

Федоров: нобелевские лауреаты по физике запустили бум в квантовой информатике

© Иллюстрация РИА НовостиНобелевская премия
Нобелевская премия - РИА Новости, 1920, 07.10.2025
© Иллюстрация РИА Новости
Нобелевская премия. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 7 окт - РИА Новости. Результаты исследований, выполненных лауреатами Нобелевской премии по физике 2025 года, дали толчок нынешнему "буму" в квантовой информатике, рассказал РИА Новости старший научный сотрудник лаборатории искусственных квантовых систем МФТИ, кандидат физико-математических наук Глеб Федоров.
Нобелевская премия 2025 года по физике во вторник была присуждена британцу Джону Кларку (1942), французу Мишелю Деворе (1953) и американцу Джону Мартинису (1958) "за открытие макроскопического квантово-механического туннелирования и квантования энергии в электрической цепи".
Нобелевская премия в области физики присуждена Джону Кларку, Мишелю Деворе и Джону Мартинису - РИА Новости, 1920, 07.10.2025
Нобелевскую премию по физике присудили за достижения в квантовой механике
Вчера, 13:23
"В этом году мы отмечаем 100-летие квантовой механики. Однако в чистом смысле "механикой" (то есть теорией, описывающей механические движения и колебания микрочастиц под действием внешних сил) она пробыла достаточно недолго — уже в течение первых десятилетий существования этой науки она была расширена до квантовой электродинамики. Однако вопрос о том, допустимо ли, например, квантовать привычные уравнения для расчета электрических цепей, содержащих макроскопическое число частиц, оставался спорным, находясь где-то в области одновременно живых и мертвых "котов Шредингера", - сказал Федоров. "Кот Шредингера" - мысленный эксперимент, предложенный выдающимся ученым, одним из создателей квантовой физики Эрвином Шредингером в 1935 году. Эксперимент показывает, какие парадоксальные выводы следуют из попыток применить законы квантового мира к макроскопическим объектам, в том числе к котам.
В 1985 году Деворе, Мартинис и Кларк провели эксперимент, который окончательно позволил положительно ответить на указанный вопрос, добавил эксперт.
Федоров отметил, что подобные эксперименты проводились еще в 1981 году учеными-исследователями из IBM. "Однако наиболее значительным результатом группы Кларка, главным поводом для награды именно этих ученых, стало прямое наблюдение в сверхпроводниковой цепи дискретных спектральных линий на правильно предсказанных частотах. Эта цепь стала первым примером сверхпроводникового искусственного атома", - подчеркнул собеседник агентства.
Он пояснил особенности таких объектов.
Нобелевская премия - РИА Новости, 1920, 07.10.2025
Нобелевские лауреаты привели квантовую физику в наш мир, рассказал эксперт
Вчера, 17:52
«
"В англоязычной литературе такая цепь обычно называться фазовым кубитом (phase qubit), хотя термин "кубит" употребляется в этом случае не совсем корректно, так как уровней в подобных системах, как правило, намного больше двух. Именно многообразие возможных электрических цепей и конфигураций "орбиталей", "живущих" в них, дает повод называть подобные системы атомами, новые виды которых открываются практически каждый год", - сказал ученый.
Самым интересным практическим применением таких цепей сейчас считаются устройства для квантовых вычислений, в которых каждый искусственный атом кодирует свою часть общего квантового состояния, добавил Федоров.
"Наиболее яркими и масштабными в этом области являются недавние работы компаний Google (где Джон Мартинис также занимал ключевое положение и где сейчас работает Мишель Деворе) и IBM. Можно сказать, что именно быстрые успехи сверхпроводниковых квантовых устройств дали толчок происходящему "буму" в области квантовой информатики, в том числе, и на других физических платформах, таких как ионы, нейтральные атомы, спины", - отметил собеседник агентства.
По словам Федорова, стоит отметить сходство нынешней премии с Нобелевской премией по физике 2012 года, присужденной французу Сержу Арошу и американцу Дэвиду Уайнленду, которые разработали методы управления отдельными квантовыми частицами и наблюдения за ними – "однако с той разницей, что теперь мы научились проводить эксперименты не только с индивидуально "пойманными" естественными атомами, но и, образно выражаясь, предварительно создавать их для экспериментов по своему усмотрению". Некоторые характеристики искусственных атомов в этом случае оказываются намного более удобными для экспериментов, добавил ученый.
"Стоит отметить также большое количество разнообразных фундаментальных работ лауреатов в области квантовой оптики, проливающих свет на новые стороны квантового мира", - сказал Федоров. По его словам, вместе с другими участниками научного сообщества, в том числе с заведующим лабораторией искусственных квантовых систем МФТИ Олегом Астафьевым, ими была основана новая научная область — квантовая электродинамика электрических цепей (circuit QED, cQED) с излучением микроволнового диапазона, которой сейчас посвящены многочисленные обзоры в научных журналах с сотнями ссылок.
Нобелевская премия в области физики присуждена Джону Кларку, Мишелю Деворе и Джону Мартинису - РИА Новости, 1920, 07.10.2025
Нобелевские лауреаты по физике представили новые квантовые технологии
Вчера, 13:35
 
НаукаЭрвин ШредингерМосковский физико-технический институтIBMGoogleНобелевская премия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала