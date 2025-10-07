В Киеве объявили воздушную тревогу

МОСКВА, 7 окт - РИА Новости. Воздушная тревога объявлена во вторник в Киеве, а также в Киевской, Сумской и Днепропетровской областях Украины, свидетельствуют данные онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации.
По данным онлайн-карты, тревога в Киеве была объявлена в 16.15. Примерно в это же время она была объявлена и в частях Киевской, Сумской и Днепропетровской областей Украины.
Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года: через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стояли украинские спецслужбы. Удары наносятся, в частности, по объектам оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.
