ЕС не знает, как выплатить Киеву сразу два кредита, пишут СМИ

МОСКВА, 7 окт — РИА Новости. Руководство Евросоюза не знает, как совместить выделение сразу двух кредитов Украине в рамках разных программ, пишет портал Руководство Евросоюза не знает, как совместить выделение сразу двух кредитов Украине в рамках разных программ, пишет портал Euractiv со ссылкой на высокопоставленного чиновника ЕК.

"Брюссель пока не определил, как предоставить "заем на возмещение ущерба" для Украины на 185 миллиардов евро с использованием замороженных российских активов одновременно с финансированием другой программы на 45 миллиардов евро для Киева , разработанной "Большой семеркой", — говорится в сообщении.

Как заявил еврокомиссар по экономическим вопросам Валдис Домбровскис, ЕК планирует финансировать Украину через "займы на возмещение ущерба" уже в 2026 году.

предоставлению чрезвычайных займов для ускоренного поступления доходов . По словам собеседника издания, в ЕС не знают, как действовать при потере доходов от российских резервов, ведь они необходимы для выплат Украине в рамках инициативы G7 по

"У нас нет никакой окончательной идеи о том, как решить это. <...> Суть вопроса заключается в том, что пока мы говорим: "Послушайте, давайте не будем выделять все из этих 185 миллиардов", — сказал он.

Ситуация с замороженными средствами

После начала спецоперации ЕС и страны G7 заблокировали почти половину российских валютных резервов — примерно на 300 миллиардов евро. Более 200 миллиардов находятся в Евросоюзе, в основном на счетах Euroclear — одной из крупнейших в мире расчетно-клиринговых систем.

В конце августа издание Welt am Sonntag со ссылкой на данные Еврокомиссии сообщало, что ЕС с января по июль перевел Украине 10,1 миллиарда евро из доходов от замороженных средств Банка России.

В качестве ответной меры Москва также ввела ограничения: активы иностранных инвесторов из недружественных стран и доходы от них аккумулируются на специальных счетах типа "С". Выводить их можно только по решению специальной правительственной комиссии.