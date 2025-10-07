Рейтинг@Mail.ru
10:02 07.10.2025 (обновлено: 11:25 07.10.2025)
https://ria.ru/20251007/kiev-2046773641.html
ЕС не знает, как выплатить Киеву сразу два кредита, пишут СМИ

Euractiv: ЕС не знает, как совместить два кредита Киеву в рамках разных программ

© AP Photo / Omar HavanaСотрудники службы протокола вывешивают флаг Украины
Сотрудники службы протокола вывешивают флаг Украины - РИА Новости, 1920, 07.10.2025
© AP Photo / Omar Havana
Сотрудники службы протокола вывешивают флаг Украины. Архивное фото
Читать ria.ru в

МОСКВА, 7 окт — РИА Новости. Руководство Евросоюза не знает, как совместить выделение сразу двух кредитов Украине в рамках разных программ, пишет портал Euractiv со ссылкой на высокопоставленного чиновника ЕК.
"Брюссель пока не определил, как предоставить "заем на возмещение ущерба" для Украины на 185 миллиардов евро с использованием замороженных российских активов одновременно с финансированием другой программы на 45 миллиардов евро для Киева, разработанной "Большой семеркой", — говорится в сообщении.
Банкноты номиналом 5 и 20 евро - РИА Новости, 1920, 06.10.2025
Эксперт рассказал, к чему приведет финансирование Украины из активов России
Вчера, 22:53

Как заявил еврокомиссар по экономическим вопросам Валдис Домбровскис, ЕК планирует финансировать Украину через "займы на возмещение ущерба" уже в 2026 году.

По словам собеседника издания, в ЕС не знают, как действовать при потере доходов от российских резервов, ведь они необходимы для выплат Украине в рамках инициативы G7 по предоставлению чрезвычайных займов для ускоренного поступления доходов.
"У нас нет никакой окончательной идеи о том, как решить это. <...> Суть вопроса заключается в том, что пока мы говорим: "Послушайте, давайте не будем выделять все из этих 185 миллиардов", — сказал он.
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова - РИА Новости, 1920, 02.10.2025
Захарова назвала манипуляции с замороженными активами ЦБ воровством
2 октября, 14:23

Ситуация с замороженными средствами

После начала спецоперации ЕС и страны G7 заблокировали почти половину российских валютных резервов — примерно на 300 миллиардов евро. Более 200 миллиардов находятся в Евросоюзе, в основном на счетах Euroclear — одной из крупнейших в мире расчетно-клиринговых систем.
В конце августа издание Welt am Sonntag со ссылкой на данные Еврокомиссии сообщало, что ЕС с января по июль перевел Украине 10,1 миллиарда евро из доходов от замороженных средств Банка России.
В качестве ответной меры Москва также ввела ограничения: активы иностранных инвесторов из недружественных стран и доходы от них аккумулируются на специальных счетах типа "С". Выводить их можно только по решению специальной правительственной комиссии.
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков подчеркивал, что страны и лица, которые хотят незаконно присвоить российские резервы, будут призваны к ответственности.
Флаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 03.10.2025
Euroclear призвал ЕК соблюдать международное право по российским активам
3 октября, 17:05
 
