Участникам штурма дворца президента в Тбилиси грозит до девяти лет тюрьмы

ТБИЛИСИ, 7 окт - РИА Новости. Прокуратура Грузии предъявила обвинения тринадцати задержанным участникам митинга в Тбилиси, которые 4 октября пытались захватить дворец президента, им грозит до 9 лет лишения свободы, заявил во вторник заместитель генерального прокурора Амиран Гулуашвили на брифинге.

"За попытку захвата стратегического объекта и участии в групповом насилии задержанным 13 гражданам предъявлены обвинения", - заявил Гулуашвили на брифинге.

По его словам, за попытку захвата стратегического объекта задержанным грозит лишение свободы от 2 до 4 лет, а за участие в групповом насилии - от 6 до 9 лет.