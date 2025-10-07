Рейтинг@Mail.ru
19:20 07.10.2025 (обновлено: 19:32 07.10.2025)
Участникам штурма дворца президента в Тбилиси грозит до девяти лет тюрьмы
Участникам штурма дворца президента в Тбилиси грозит до девяти лет тюрьмы
Прокуратура Грузии предъявила обвинения тринадцати задержанным участникам митинга в Тбилиси, которые 4 октября пытались захватить дворец президента, им грозит... РИА Новости, 07.10.2025
Участникам штурма дворца президента в Тбилиси грозит до девяти лет тюрьмы

До 9 лет тюрьмы грозит 13 задержанным участникам штурма дворца президента Грузии

ТБИЛИСИ, 7 окт - РИА Новости. Прокуратура Грузии предъявила обвинения тринадцати задержанным участникам митинга в Тбилиси, которые 4 октября пытались захватить дворец президента, им грозит до 9 лет лишения свободы, заявил во вторник заместитель генерального прокурора Амиран Гулуашвили на брифинге.
Ранее во вторник Тбилисский городской суд арестовал пятерых оппозиционеров, задержанных за призыв к штурму дворца президента Грузии. Накануне заместитель министра внутренних дел Грузии Александр Дарахвелидзе заявил, что МВД задержало 13 человек в связи с беспорядками произошедшими 4 октября в Тбилиси.
В Тбилиси арестовали организаторов штурма президентского дворца
"За попытку захвата стратегического объекта и участии в групповом насилии задержанным 13 гражданам предъявлены обвинения", - заявил Гулуашвили на брифинге.
По его словам, за попытку захвата стратегического объекта задержанным грозит лишение свободы от 2 до 4 лет, а за участие в групповом насилии - от 6 до 9 лет.
В субботу митингующие ворвались во двор резиденции президента Грузии Михаила Кавелашвили, пробив железные заграждения. Спецназ применил против них перцовый спрей. Позднее у здания были мобилизованы дополнительные бригады спецназа, против протестующих применили водомет.
