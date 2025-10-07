ГОСТ на школьные стулья вступит в силу в ноябре

МОСКВА, 7 окт - РИА Новости. ГОСТ на ученические стулья заработает в России с ноября: он описывает, какими качествами должен обладать такой предмет мебели для обеспечения комфортного пребывания учеников в школе - РИА Новости изучило содержание документа.

В частности, в документе сказано, что поверхность сиденья может быть плоской или иметь углубление. Углубление должно быть не более 10 миллиметров и должно занимать задние 2/3 эффективной глубины. Углы сиденья и спинки стула должны быть притуплены (зашлифованы).

Также описано, какой должна быть на таком стуле подставка для ног - ее выступ от передней границы сиденья должен составлять не менее 150 миллиметров.

Согласно тексту документа, дата введения его в действие - 1 ноября этого года.