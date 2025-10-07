https://ria.ru/20251007/gost-2046744011.html
ГОСТ на школьные стулья вступит в силу в ноябре
МОСКВА, 7 окт - РИА Новости. ГОСТ на ученические стулья заработает в России с ноября: он описывает, какими качествами должен обладать такой предмет мебели для обеспечения комфортного пребывания учеников в школе - РИА Новости изучило содержание документа.
В частности, в документе сказано, что поверхность сиденья может быть плоской или иметь углубление. Углубление должно быть не более 10 миллиметров и должно занимать задние 2/3 эффективной глубины. Углы сиденья и спинки стула должны быть притуплены (зашлифованы).
Также описано, какой должна быть на таком стуле подставка для ног - ее выступ от передней границы сиденья должен составлять не менее 150 миллиметров.
Согласно тексту документа, дата введения его в действие - 1 ноября этого года.
При этом ГОСТы не всегда носят обязательный характер, но они могут стать таковыми, если на них есть прямая отсылка в законе, контракте или техрегламенте. Большинство действующих ГОСТов носят рекомендательный характер и служат ориентиром для производителей.