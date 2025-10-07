https://ria.ru/20251007/gosduma-2046743548.html
Депутат Госдумы рассказал о скидках на оплату ЖКУ для военных пенсионеров
Депутат Госдумы рассказал о скидках на оплату ЖКУ для военных пенсионеров - РИА Новости, 07.10.2025
Депутат Госдумы рассказал о скидках на оплату ЖКУ для военных пенсионеров
Военные пенсионеры в большинстве регионов России могут оплачивать жилищно-коммунальные услуги со скидкой в размере от 30% до 60%, сообщил РИА Новости депутат... РИА Новости, 07.10.2025
Депутат Госдумы рассказал о скидках на оплату ЖКУ для военных пенсионеров
Депутат Чаплин: военные пенсионеры могут оплачивать ЖКУ со скидкой от 30% до 60%
МОСКВА, 7 окт - РИА Новости. Военные пенсионеры в большинстве регионов России могут оплачивать жилищно-коммунальные услуги со скидкой в размере от 30% до 60%, сообщил РИА Новости депутат Госдумы Никита Чаплин ("Единая Россия").
"Для военных пенсионеров и лиц, имеющих стаж службы более 20 лет, в большинстве регионов Российской Федерации установлены скидки на оплату ЖКУ в размере от 30% до 60%... Для военнослужащих, служащих по контракту, и сотрудников спецслужб предусмотрена особенная форма поддержки: они имеют право на компенсацию в случае, если расходы на оплату жилищно-коммунальных услуг превышают 10% от общего дохода", - сказал агентству Чаплин
Парламентарий отметил, что данные льготы устанавливаются как на федеральном, так и на региональном уровнях.
"Например, в Санкт-Петербурге
пенсионеры с трудовым стажем в 40-45 лет получают 50-процентные скидки на оплату ЖКУ. В Москве
пенсионеры в возрасте старше 80 лет полностью освобождаются от платы за вывоз твердых бытовых отходов (ТБО). Кроме того, во многих регионах России
пенсионерам старше 70 лет возвращается 50% взносов на капитальный ремонт", - подчеркнул Чаплин.
По словам депутата, для получения соответствующих льгот военным пенсионерам необходимо обратиться в уполномоченные органы социальной защиты по месту жительства или в многофункциональные центры (МФЦ), предоставив документы, подтверждающие право на льготу.