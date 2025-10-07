Депутат Госдумы рассказал о скидках на оплату ЖКУ для военных пенсионеров

МОСКВА, 7 окт - РИА Новости. Военные пенсионеры в большинстве регионов России могут оплачивать жилищно-коммунальные услуги со скидкой в размере от 30% до 60%, сообщил РИА Новости депутат Госдумы Никита Чаплин ("Единая Россия").

"Для военных пенсионеров и лиц, имеющих стаж службы более 20 лет, в большинстве регионов Российской Федерации установлены скидки на оплату ЖКУ в размере от 30% до 60%... Для военнослужащих, служащих по контракту, и сотрудников спецслужб предусмотрена особенная форма поддержки: они имеют право на компенсацию в случае, если расходы на оплату жилищно-коммунальных услуг превышают 10% от общего дохода", - сказал агентству Чаплин

Парламентарий отметил, что данные льготы устанавливаются как на федеральном, так и на региональном уровнях.

"Например, в Санкт-Петербурге пенсионеры с трудовым стажем в 40-45 лет получают 50-процентные скидки на оплату ЖКУ. В Москве пенсионеры в возрасте старше 80 лет полностью освобождаются от платы за вывоз твердых бытовых отходов (ТБО). Кроме того, во многих регионах России пенсионерам старше 70 лет возвращается 50% взносов на капитальный ремонт", - подчеркнул Чаплин.