В Москве задержали подозреваемых по делу о массовом отравлении алкоголем
В Москве задержали подозреваемых по делу о массовом отравлении алкоголем - РИА Новости, 07.10.2025
В Москве задержали подозреваемых по делу о массовом отравлении алкоголем
Задержаны еще двое подозреваемых по уголовному делу о гибели людей в результате употребления суррогатного алкоголя в Ленинградской области, сообщили РИА Новости РИА Новости, 07.10.2025
2025-10-07T12:27:00+03:00
2025-10-07T12:27:00+03:00
2025-10-07T12:28:00+03:00
происшествия
россия
ленинградская область
москва
следственный комитет россии (ск рф)
отравление суррогатным алкоголем в ленинградской области
В Москве задержали подозреваемых по делу о массовом отравлении алкоголем
В Москве задержали 2 подозреваемых по делу об отравлении в Ленинградской области