В Москве задержали подозреваемых по делу о массовом отравлении алкоголем
12:27 07.10.2025
В Москве задержали подозреваемых по делу о массовом отравлении алкоголем
В Москве задержали подозреваемых по делу о массовом отравлении алкоголем
Задержаны еще двое подозреваемых по уголовному делу о гибели людей в результате употребления суррогатного алкоголя в Ленинградской области, сообщили РИА Новости РИА Новости, 07.10.2025
В Москве задержали подозреваемых по делу о массовом отравлении алкоголем

В Москве задержали 2 подозреваемых по делу об отравлении в Ленинградской области

Автомобиль Следственного комитета России. Архивное фото
МОСКВА, 7 окт - РИА Новости. Задержаны еще двое подозреваемых по уголовному делу о гибели людей в результате употребления суррогатного алкоголя в Ленинградской области, сообщили РИА Новости в СК РФ.
"В порядке статьи 91 УПК РФ следователями СК России задержаны еще двое подозреваемых, местонахождение которых установлено на территории города Москвы, из числа руководства и бенефициаров коммерческой организации, осуществлявшей хранение в Тосненском районе изъятой из оборота спиртосодержащей продукции", - говорится в сообщении.
Следствие намерено ходатайствовать перед судом об избрании фигурантам меры пресечения в виде заключения под стражу.
