МОСКВА, 7 окт — РИА Новости. Заявление экс-канцлера Германии Ангелы Меркель о том, что Польша и Прибалтика косвенно спровоцировали начало спецоперации на Украине, обернулось дипломатическим скандалом между Варшавой и Берлином, пишет британская газета The Telegraph.
Как отмечает издание, немецко-польские отношения уже напряжены из-за спора по поводу безопасности границы, который был спровоцирован правительством Германии из-за миграционного кризиса. Польша также давно разочарована наивным, самодовольным, по ее мнению, отношением Германии к России как при Меркель, так и при ее преемнике Олафе Шольце.
Ранее в интервью венгерскому изданию Partizán Меркель заявила, что Польша и страны Прибалтики саботировали ее попытку решения конфликта на Украине, косвенно спровоцировав начало специальной военной операции.
В прошлую пятницу американский экономист, профессор Колумбийского университета Джеффри Сакс напомнил о роли США и Европы в государственном перевороте на Украине в феврале 2014 года, а также вспомнил слова экс-канцлера Германии Ангелы Меркель, которая призналась, что целью Минских соглашений было "купить время для усиления Украины".
В марте пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявлял, что Минские соглашения давали возможность урегулирования украинской проблемы, так как в них была прописана пошаговая логистическая цепочка действий. Но, как потом выяснилось, Запад и Украина не собирались ее выполнять.