СМИ: заявление Меркель об СВО вывело из себя Польшу
01:27 07.10.2025
https://ria.ru/20251007/germaniya-2046741456.html
СМИ: заявление Меркель об СВО вывело из себя Польшу
СМИ: заявление Меркель об СВО вывело из себя Польшу
Заявление экс-канцлера Германии Ангелы Меркель о том, что Польша и Прибалтика косвенно спровоцировали начало спецоперации на Украине, обернулось дипломатическим РИА Новости, 07.10.2025
в мире
германия
польша
украина
ангела меркель
олаф шольц
дмитрий песков
колумбийский университет
СМИ: заявление Меркель об СВО вывело из себя Польшу

МОСКВА, 7 окт — РИА Новости. Заявление экс-канцлера Германии Ангелы Меркель о том, что Польша и Прибалтика косвенно спровоцировали начало спецоперации на Украине, обернулось дипломатическим скандалом между Варшавой и Берлином, пишет британская газета The Telegraph.
"Вмешательство госпожи Меркель вызвало ярость в Польше, поскольку один из бывших премьер-министров (Матеуш Моравецкий — Прим. Ред.) предположил, что ее благодушие по отношению к России нанесло серьезный ущерб европейской безопасности", — говорится в материале.
Экс-канцлер Германии Ангела Меркель - РИА Новости, 1920, 06.10.2025
"Выступили против": Меркель обвинила Польшу и Прибалтику в начале СВО
Вчера, 06:56
Как отмечает издание, немецко-польские отношения уже напряжены из-за спора по поводу безопасности границы, который был спровоцирован правительством Германии из-за миграционного кризиса. Польша также давно разочарована наивным, самодовольным, по ее мнению, отношением Германии к России как при Меркель, так и при ее преемнике Олафе Шольце.
Ранее в интервью венгерскому изданию Partizán Меркель заявила, что Польша и страны Прибалтики саботировали ее попытку решения конфликта на Украине, косвенно спровоцировав начало специальной военной операции.
Ангела Меркель - РИА Новости, 1920, 07.10.2025
Меркель спекулятивно допустила, что пандемия могла повлиять на начало СВО
01:00
В прошлую пятницу американский экономист, профессор Колумбийского университета Джеффри Сакс напомнил о роли США и Европы в государственном перевороте на Украине в феврале 2014 года, а также вспомнил слова экс-канцлера Германии Ангелы Меркель, которая призналась, что целью Минских соглашений было "купить время для усиления Украины".
В марте пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявлял, что Минские соглашения давали возможность урегулирования украинской проблемы, так как в них была прописана пошаговая логистическая цепочка действий. Но, как потом выяснилось, Запад и Украина не собирались ее выполнять.
Министр иностранных дел Эстонии Маргус Цахкна - РИА Новости, 1920, 06.10.2025
Глава МИД Эстонии обиделся на Меркель за ее слова о Прибалтике и СВО
Вчера, 18:14
 
