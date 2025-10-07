Жителей Ивановской области станут бесплатно доставлять на гемодиализ

Пациент во время процедуры очистки крови на аппарате. Архивное фото

МОСКВА, 7 окт — РИА Новости. Губернатор Ивановской области Станислав Воскресенский подписал областной закон, который предусматривает бесплатную транспортировку пациентов, нуждающихся в гемодиализе, до лечебного учреждения и обратно, сообщает пресс-служба правительства региона.

Теперь пациентам с хронической почечной недостаточностью, проходящим процедуру гемодиализа, предоставят услугу транспортировки от места проживания до центра гемодиализа и обратно. Транспортировку организуют медицинские организации региона, подведомственные департаменту здравоохранения. Сейчас завершается разработка детального порядка, который определит механизм организации транспорта для пациентов.

В пресс-службе отметили, что в регионе сегодня проживает 379 человек, которым трижды в неделю проводится такая процедура. Она выполняется на базе четырех центров: трех в Иванове и одного в Кинешме.