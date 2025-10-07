https://ria.ru/20251007/gemodializ-2046868077.html
Жителей Ивановской области станут бесплатно доставлять на гемодиализ
Жителей Ивановской области станут бесплатно доставлять на гемодиализ
Жителей Ивановской области станут бесплатно доставлять на гемодиализ
07.10.2025
ивановская область
МОСКВА, 7 окт — РИА Новости. Губернатор Ивановской области Станислав Воскресенский подписал областной закон, который предусматривает бесплатную транспортировку пациентов, нуждающихся в гемодиализе, до лечебного учреждения и обратно, сообщает пресс-служба правительства региона.
Теперь пациентам с хронической почечной недостаточностью, проходящим процедуру гемодиализа, предоставят услугу транспортировки от места проживания до центра гемодиализа и обратно. Транспортировку организуют медицинские организации региона, подведомственные департаменту здравоохранения. Сейчас завершается разработка детального порядка, который определит механизм организации транспорта для пациентов.
В пресс-службе отметили, что в регионе сегодня проживает 379 человек, которым трижды в неделю проводится такая процедура. Она выполняется на базе четырех центров: трех в Иванове и одного в Кинешме.
Как напомнили в облздраве, ранее пациентам предоставлялась компенсация проезда в общественном транспорте, эту меру поддержки по желанию пациенты смогут сохранить.