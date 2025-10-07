Рейтинг@Mail.ru
Жителей Ивановской области станут бесплатно доставлять на гемодиализ
Ивановская область
Ивановская область
 
15:51 07.10.2025
Жителей Ивановской области станут бесплатно доставлять на гемодиализ
Губернатор Ивановской области Станислав Воскресенский подписал областной закон, который предусматривает бесплатную транспортировку пациентов, нуждающихся в... РИА Новости, 07.10.2025
станислав воскресенский, ивановская область
Ивановская область, Станислав Воскресенский, Ивановская область
МОСКВА, 7 окт — РИА Новости. Губернатор Ивановской области Станислав Воскресенский подписал областной закон, который предусматривает бесплатную транспортировку пациентов, нуждающихся в гемодиализе, до лечебного учреждения и обратно, сообщает пресс-служба правительства региона.
Теперь пациентам с хронической почечной недостаточностью, проходящим процедуру гемодиализа, предоставят услугу транспортировки от места проживания до центра гемодиализа и обратно. Транспортировку организуют медицинские организации региона, подведомственные департаменту здравоохранения. Сейчас завершается разработка детального порядка, который определит механизм организации транспорта для пациентов.
В пресс-службе отметили, что в регионе сегодня проживает 379 человек, которым трижды в неделю проводится такая процедура. Она выполняется на базе четырех центров: трех в Иванове и одного в Кинешме.
Как напомнили в облздраве, ранее пациентам предоставлялась компенсация проезда в общественном транспорте, эту меру поддержки по желанию пациенты смогут сохранить.
Регпрограмму по медицинской реабилитации утвердили в Ивановской области
23 сентября, 15:01
23 сентября, 15:01
 
Ивановская область
 
 
