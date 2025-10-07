Рейтинг@Mail.ru
Эрдоган проинформировал Путина о мерах Турции в отношении Газы - РИА Новости, 07.10.2025
17:08 07.10.2025
Эрдоган проинформировал Путина о мерах Турции в отношении Газы
Эрдоган проинформировал Путина о мерах Турции в отношении Газы
2025
Эрдоган проинформировал Путина о мерах Турции в отношении Газы

АНКАРА, 7 окт - РИА Новости. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в телефонном разговоре с российским лидером Владимиром Путиным проинформировал его о мерах, предпринимаемых Турцией по доставке гуманитарной помощи в сектор Газа.
"Президент Эрдоган заявил в ходе разговора, что Турция прилагает усилия для обеспечения перемирия в Газе и доставки гуманитарной помощи в регион",- сообщила канцелярия турецкого лидера.
Ушаков рассказал о ходе работы по плану Трампа в отношении Газы
