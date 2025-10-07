Эрдоган проинформировал Путина о мерах Турции в отношении Газы

АНКАРА, 7 окт - РИА Новости. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в телефонном разговоре с российским лидером Владимиром Путиным проинформировал его о мерах, предпринимаемых Турцией по доставке гуманитарной помощи в сектор Газа.
