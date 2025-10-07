Логотип Евросоюза на здании штаб-квартиры Европейской комиссии в Брюсселе. Архивное фото

ЕС скрывает от журналистов оборонную документацию по Израилю, пишут СМИ

МОСКВА, 7 окт - РИА Новости. ЕС скрывает от журналистов документацию в области обороны и военных исследований, касающуюся Израиля, сообщает издание EuObserver.

"В последние месяцы Европейская комиссия неоднократно демонстрировала свое нежелание делиться информацией, касающейся Израиля , из соглашений ЕС о финансировании исследований или обороны, а также из отчетов, в которых упоминаются нарушения международного гуманитарного права в секторе Газа", - пишет издание.

Отмечается, что журналисты газеты запрашивали документацию из директората ЕК по обороне и космосу, чтобы ознакомиться с заявлениями греческого правительства о греческой компании Intracom Defense, которая с 7 октября 2023 года подписала 15 проектов Европейского оборонного фонда (EDF). Компания принадлежит компании Israel Aerospace Industry (IAI), крупнейшему государственному производителю вооружений в Израиле.

Спустя несколько месяцев после запроса директорат сообщил, что не будет предоставлять документы из-за "защиты коммерческих интересов и интеллектуальной собственности".

Издание подчеркивает, что сокрытие документов стало возможным из-за негласных внутренних изменений законодательства. Сообщается, что кроме этого вырос уровень цензуры в отношении высших европейских политиков.