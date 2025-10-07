ЕС скрывает от журналистов оборонную документацию по Израилю, пишут СМИ

МОСКВА, 7 окт - РИА Новости. ЕС скрывает от журналистов документацию в области обороны и военных исследований, касающуюся Израиля, сообщает издание EuObserver.
"В последние месяцы Европейская комиссия неоднократно демонстрировала свое нежелание делиться информацией, касающейся Израиля, из соглашений ЕС о финансировании исследований или обороны, а также из отчетов, в которых упоминаются нарушения международного гуманитарного права в секторе Газа", - пишет издание.
Отмечается, что журналисты газеты запрашивали документацию из директората ЕК по обороне и космосу, чтобы ознакомиться с заявлениями греческого правительства о греческой компании Intracom Defense, которая с 7 октября 2023 года подписала 15 проектов Европейского оборонного фонда (EDF). Компания принадлежит компании Israel Aerospace Industry (IAI), крупнейшему государственному производителю вооружений в Израиле.
Спустя несколько месяцев после запроса директорат сообщил, что не будет предоставлять документы из-за "защиты коммерческих интересов и интеллектуальной собственности".
Издание подчеркивает, что сокрытие документов стало возможным из-за негласных внутренних изменений законодательства. Сообщается, что кроме этого вырос уровень цензуры в отношении высших европейских политиков.
"Европейские журналисты знают, как сложно добиться личной аудиенции у Урсулы фон дер Ляйен. Но теперь ситуация достигла нового пика. Ведущий европейский газетный альянс (LENA) смог опубликовать интервью с ней, но ответы на вопросы были даны в письменном виде, без возможности дополнить текст или изменить хотя бы одну запятую в переводе, установленном службами комиссии", - подчеркивает EuObserver.
