Рейтинг@Mail.ru
ЕС скрывает от журналистов оборонную документацию по Израилю, пишут СМИ - РИА Новости, 07.10.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
13:26 07.10.2025
https://ria.ru/20251007/evrosoyuz-2046821262.html
ЕС скрывает от журналистов оборонную документацию по Израилю, пишут СМИ
ЕС скрывает от журналистов оборонную документацию по Израилю, пишут СМИ - РИА Новости, 07.10.2025
ЕС скрывает от журналистов оборонную документацию по Израилю, пишут СМИ
ЕС скрывает от журналистов документацию в области обороны и военных исследований, касающуюся Израиля, сообщает издание EuObserver. РИА Новости, 07.10.2025
2025-10-07T13:26:00+03:00
2025-10-07T13:26:00+03:00
в мире
израиль
урсула фон дер ляйен
евросоюз
еврокомиссия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/149716/16/1497161635_0:162:3068:1888_1920x0_80_0_0_c1f9c2708ecab821cace29c620824975.jpg
https://ria.ru/20251006/evrokomissiya-2046715108.html
https://ria.ru/20250801/borrel-2032808350.html
израиль
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/149716/16/1497161635_169:0:2900:2048_1920x0_80_0_0_859a0c53a6ca264fd1bffc87ae767c28.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, израиль, урсула фон дер ляйен, евросоюз, еврокомиссия
В мире, Израиль, Урсула фон дер Ляйен, Евросоюз, Еврокомиссия
ЕС скрывает от журналистов оборонную документацию по Израилю, пишут СМИ

EuObserver: ЕС скрывает от журналистов оборонную документацию по Израилю

© РИА Новости / Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкЛоготип Евросоюза на здании штаб-квартиры Европейской комиссии в Брюсселе
Логотип Евросоюза на здании штаб-квартиры Европейской комиссии в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 07.10.2025
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
Перейти в медиабанк
Логотип Евросоюза на здании штаб-квартиры Европейской комиссии в Брюсселе. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 7 окт - РИА Новости. ЕС скрывает от журналистов документацию в области обороны и военных исследований, касающуюся Израиля, сообщает издание EuObserver.
"В последние месяцы Европейская комиссия неоднократно демонстрировала свое нежелание делиться информацией, касающейся Израиля, из соглашений ЕС о финансировании исследований или обороны, а также из отчетов, в которых упоминаются нарушения международного гуманитарного права в секторе Газа", - пишет издание.
Президент России Владимир Путин выступает на пленарной сессии XXII Ежегодного заседания Международного дискуссионного клуба Валдай - РИА Новости, 1920, 06.10.2025
Глава ЕК призвала ЕС внимательно выслушать речь Путина на "Валдае"
Вчера, 20:01
Отмечается, что журналисты газеты запрашивали документацию из директората ЕК по обороне и космосу, чтобы ознакомиться с заявлениями греческого правительства о греческой компании Intracom Defense, которая с 7 октября 2023 года подписала 15 проектов Европейского оборонного фонда (EDF). Компания принадлежит компании Israel Aerospace Industry (IAI), крупнейшему государственному производителю вооружений в Израиле.
Спустя несколько месяцев после запроса директорат сообщил, что не будет предоставлять документы из-за "защиты коммерческих интересов и интеллектуальной собственности".
Издание подчеркивает, что сокрытие документов стало возможным из-за негласных внутренних изменений законодательства. Сообщается, что кроме этого вырос уровень цензуры в отношении высших европейских политиков.
"Европейские журналисты знают, как сложно добиться личной аудиенции у Урсулы фон дер Ляйен. Но теперь ситуация достигла нового пика. Ведущий европейский газетный альянс (LENA) смог опубликовать интервью с ней, но ответы на вопросы были даны в письменном виде, без возможности дополнить текст или изменить хотя бы одну запятую в переводе, установленном службами комиссии", - подчеркивает EuObserver.
Жозеп Боррель - РИА Новости, 1920, 01.08.2025
Боррель раскритиковал обсуждаемые меры ЕС против Израиля
1 августа, 12:55
 
В миреИзраильУрсула фон дер ЛяйенЕвросоюзЕврокомиссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала