"Тупо, как всегда". На Западе раскрыли, чем грозит шаг Европы против России

МОСКВА, 7 окт — РИА Новости. Конфискация замороженных российских активов нанесет огромный репутационный ущерб Европе, пишет обозреватель Марк Эпископос в статье для Responsible Statecraft.
"Разрешение на прямой арест суверенных активов России подорвет доверие к европейским финансовым институтам и отпугнет незападных инвесторов. Это будет рассматриваться и трактоваться как экспроприация во всех отношениях со всеми вытекающими отсюда последствиями для репутации Европы", — считает Эпископос.
Также он раскритиковал идею Еврокомиссии о выделении Украине "репарационного кредита" в размере 140 миллиардов евро за счет замороженных российских средств, назвав эту схему "такой же тупой, как и всегда".
Эпископос предположил, почему европейцы с новой силой взялись за планы изъятия российских активов после ряда неудачных инициатив.
Ранее в статье для Financial Times канцлер ФРГ Фридрих Мерц предложил предоставить Украине беспроцентный кредит на сумму около 140 миллиардов евро за счет замороженных активов России. Мерц отметил, что эти деньги должны использоваться исключительно для обороны Украины, а не для общих бюджетных целей. Газета отмечает, что Франция потребовала, чтобы оружие, которое покупает Киев, было европейским. По данным Financial Times, глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что часть кредита должна быть использована для "закупок в Европе и с Европой". Глава евродипломатии Кая Каллас заявила 1 октября, что в Евросоюзе нет консенсуса по предоставлению Украине кредита, формируемого на основе заблокированных активов ЦБ России, а не доходов от них.
В МИД России неоднократно называли заморозку российских активов в Европе воровством, отмечая, что ЕС нацелен не просто на средства частных лиц, но и на государственные активы. Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявлял, что Москва ответит на конфискацию замороженных российских активов Западом. По его словам, у России тоже есть возможность не возвращать те средства, которые западные страны держали здесь.