Большинство депутатов хотят проголосовать против вотума недоверия ЕК - РИА Новости, 07.10.2025
11:31 07.10.2025
Большинство депутатов хотят проголосовать против вотума недоверия ЕК
БРЮССЕЛЬ, 7 окт - РИА Новости. Лидеры групп в Европарламенте "Европейская народная партия" (ЕНП), "Зелёные" и "Прогрессивный альянс социалистов и демократов" (С&Д), которые вместе представляют большинство евродепутатов, заявили, что в четверг проголосуют против двух вотумов недоверия Европейской комиссии.
Депутаты Европейского парламента в четверг проголосуют по двум предложениям о вотуме недоверия Европейской комиссии, выдвинутым группами "Патриоты за Европу" и "Левые". Лидеры "Европейской народной партии" (ЕНП), "Зелёных" и "Прогрессивного альянса социалистов и демократов" (С&Д) высказались по этому вопросу на брифингах в Европейском парламенте во вторник утром.
"ЕНП проголосует против обоих предложений и поддержит председателя комиссии и всю ее коллегию комиссаров", - заявил глава ЕНП Манфред Вебер.
Сопредседатель группы "Зеленых" Бас Эйчкут считает, что увольнение этой комиссии было бы "нецелесообразным", "особенно с учетом нынешней геополитической ситуации".
"Мы не можем поддержать вотум недоверия со стороны крайне правых, которые хотят разрушить Европейский проект... Это не карт-бланш с нашей стороны для Еврокомиссии, мы ведем переговоры по многим вопросам", - сообщила лидер С&Д Иратше Гарсиа Перес.
При 720 депутатах Европарламента большинство в составе не менее 361 депутата должны поддержать вотум недоверия. В составе "Патриоты за Европу" входят 84 депутата. В составе "левых" входят 46 депутатов.
В понедельник глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен пожаловалась, что попытки инициировать вотум недоверия против её в Европарламенте якобы является "ловушкой" российских властей. Хотя вотум недоверия теоретически направлен против всей Европейской комиссии, Урсула фон дер Ляйен и СМИ представляют вотум недоверия как направленный против нее, поскольку она концентрирует критику.
Ранее политическая фракция "Патриоты за Европу" Европейского парламента заявила, что считает обсуждение вотумов недоверия главе Еврокомиссии Урсуле фон дер Ляйен на предстоящей пленарной сессии в Страсбурге главным пунктом повестки, поскольку политика нынешнего председателя Еврокомиссии стала провалом. По словам депутатов, деятельность главы ЕК "привела к росту цен на энергоносители, семьи платят больше, компании закрываются, фермеры страдают, и это провал". Фон дер Ляйен припомнили и скандалы Pfizergate, и секретные переписки, и отсутствие прозрачности, в частности, в торговых сделках с США и Меркосур, которые, по мнению парламентариев, вредят Европе. "Патриоты за Европу" считают, что ее председательство исчерпало себя. Все это видят.
Депутаты Европейского парламента в июле отклонили первый инициированный рядом парламентариев вотум недоверия главе Еврокомиссии Урсуле фон дер Ляйен из-за скандала с закупками вакцин против коронавируса. Эту инициативу тогда поддержали лишь 175 депутатов при требуемом минимуме в 361 голос.
Очередные запросы о выражении недоверия ЕК выдвинули в Европарламенте "Левые" и "Патриоты Европы", которые могут поддержать друг друга при голосовании. Если запрос поддержат все представители левых и "Патриотов", а также парламентарии от фракции "Европейские консерваторы и реформисты", которые ранее инициировали первый подобный запрос, то заявка может заручиться поддержкой 237 голосов депутатов. Возможно, к вотуму захотят присоединиться и другие парламентарии.
Эксперты ранее указывали, что вотум недоверия фон дер Ляйен пока всерьез все же не грозит, однако сам факт подобного голосования демонстрирует общую политическую разобщенность в ЕС и недовольство деятельностью главы Еврокомиссии, которую обвиняют в непрозрачном руководстве и авторитарной модели ведения дел.
