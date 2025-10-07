Рейтинг@Mail.ru
Большинство россиян предпочитают жить на нижних этажах, показал опрос - РИА Новости, 07.10.2025
05:04 07.10.2025
Большинство россиян предпочитают жить на нижних этажах, показал опрос
Большинство россиян предпочитают жить на нижних этажах, показал опрос - РИА Новости, 07.10.2025
Большинство россиян предпочитают жить на нижних этажах, показал опрос
Большинство россиян, отдающих предпочтение жизни в многоквартирных домах, самыми привлекательными считают нижние этажи, то есть с первого по пятый, показало... РИА Новости, 07.10.2025
жилье
москва
санкт-петербург
нева (река)
москва
санкт-петербург
нева (река)
© РИА Новости / Александр Иванов
Почтовые ящики в доме. Архивное фото
МОСКВА, 7 окт - РИА Новости. Большинство россиян, отдающих предпочтение жизни в многоквартирных домах, самыми привлекательными считают нижние этажи, то есть с первого по пятый, показало исследование SuperJob для РИА Новости.
"43% экономически активных россиян мечтают жить в собственном доме: "У меня собаки"; "Всегда хотел!". 1-5 этажи многоквартирных домов привлекательны для каждого пятого (21%), 6-10 этажи - для каждого восьмого (13%), 11-15 этажи - для 1 из 20 опрошенных (5%). На 16-20 этажах или на 21-м и выше хотели бы иметь жилье по 3% респондентов. Каждому двенадцатому (8%) все равно, где жить, а 3% затруднились с ответом", - подсчитали аналитики, опросив 1600 респондентов.
Новостройки - РИА Новости, 1920, 28.08.2025
Средняя высота жилых новостроек в России превысила 19 этажей
28 августа, 08:00
Мужчины и женщины демонстрируют схожие предпочтения. Небольшие расхождения наблюдаются в выборе высотных этажей: мужчинам чаще, чем женщинам, нравится вариант "21-й этаж и выше", а женщины чаще предпочитали этажи с 1-го по 10-й: "Не люблю долго ехать на лифте".
Молодежь до 35 лет реже остальных хотела бы жить на 1-5 этаже. С возрастом тяга к жизни в собственном доме усиливается. Респонденты старше 45 лет демонстрируют наибольшую симпатию к частному домостроению.
Жители Москвы, Санкт-Петербурга и регионов демонстрируют разные предпочтения. В регионах и городе на Неве желание жить в собственном доме наиболее выражено (по 45%), тогда как в столице оно значительно ниже (30%). Москвичи, в свою очередь, чаще предпочитают 11-20 этажи: "Я жил в частном доме. Там нужно постоянно что-то делать и вкладывать немалые средства. В квартире меньше забот".
Строительство новых жилых кварталов в Подмосковье - РИА Новости, 1920, 26.06.2025
"Этажи": доля сделок с жильем с рассрочками до конца года не превысит 20%
26 июня, 17:34
 
