Большинство россиян предпочитают жить на нижних этажах, показал опрос
Большинство россиян, отдающих предпочтение жизни в многоквартирных домах, самыми привлекательными считают нижние этажи, то есть с первого по пятый, показало... РИА Новости, 07.10.2025
2025-10-07T05:04:00+03:00
Большинство россиян предпочитают жить на нижних этажах, показал опрос
SuperJob: каждый пятый россиянин хочет жить на нижних этажах МКД
МОСКВА, 7 окт - РИА Новости. Большинство россиян, отдающих предпочтение жизни в многоквартирных домах, самыми привлекательными считают нижние этажи, то есть с первого по пятый, показало исследование SuperJob для РИА Новости.
"43% экономически активных россиян мечтают жить в собственном доме: "У меня собаки"; "Всегда хотел!". 1-5 этажи многоквартирных домов привлекательны для каждого пятого (21%), 6-10 этажи - для каждого восьмого (13%), 11-15 этажи - для 1 из 20 опрошенных (5%). На 16-20 этажах или на 21-м и выше хотели бы иметь жилье по 3% респондентов. Каждому двенадцатому (8%) все равно, где жить, а 3% затруднились с ответом", - подсчитали аналитики, опросив 1600 респондентов.
Мужчины и женщины демонстрируют схожие предпочтения. Небольшие расхождения наблюдаются в выборе высотных этажей: мужчинам чаще, чем женщинам, нравится вариант "21-й этаж и выше", а женщины чаще предпочитали этажи с 1-го по 10-й: "Не люблю долго ехать на лифте".
Молодежь до 35 лет реже остальных хотела бы жить на 1-5 этаже. С возрастом тяга к жизни в собственном доме усиливается. Респонденты старше 45 лет демонстрируют наибольшую симпатию к частному домостроению.
Жители Москвы
, Санкт-Петербурга
и регионов демонстрируют разные предпочтения. В регионах и городе на Неве
желание жить в собственном доме наиболее выражено (по 45%), тогда как в столице оно значительно ниже (30%). Москвичи, в свою очередь, чаще предпочитают 11-20 этажи: "Я жил в частном доме. Там нужно постоянно что-то делать и вкладывать немалые средства. В квартире меньше забот".