Эрдоган по телефону выразил Путину самые добрые пожелания - РИА Новости, 07.10.2025
17:54 07.10.2025
Эрдоган по телефону выразил Путину самые добрые пожелания
Эрдоган по телефону выразил Путину самые добрые пожелания
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган по телефону поздравил президента России Владимира Путина с днем рождения и высказал самые добрые пожелания в этой связи,... РИА Новости, 07.10.2025
2025-10-07T17:54:00+03:00
2025-10-07T17:54:00+03:00
Эрдоган по телефону выразил Путину самые добрые пожелания

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкВладимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган
Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган. Архивное фото
МОСКВА, 7 окт - РИА Новости. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган по телефону поздравил президента России Владимира Путина с днем рождения и высказал самые добрые пожелания в этой связи, сообщает пресс-служба Кремля.
"В ходе телефонного разговора президент Турецкой Республики Реджеп Тайип Эрдоган поздравил президента РФ Владимира Путина с днем рождения и высказал самые добрые пожелания в этой связи", - говорится в сообщении.
Путин и Эрдоган обсудили ситуацию на Ближнем Востоке
В миреРоссияТурцияРеджеп Тайип ЭрдоганВладимир Путин
 
 
