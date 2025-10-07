https://ria.ru/20251007/erdogan-2046905734.html
Эрдоган по телефону выразил Путину самые добрые пожелания
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган по телефону поздравил президента России Владимира Путина с днем рождения и высказал самые добрые пожелания в этой связи,...
Эрдоган по телефону поздравил Путина с днем рождения