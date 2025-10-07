https://ria.ru/20251007/ektss-2046777152.html
В ЕКЦС прокомментировали освобождение россиянки из колл-центра в Мьянме
В ЕКЦС прокомментировали освобождение россиянки из колл-центра в Мьянме
МОСКВА, 7 окт - РИА Новости. Большое количество россиян может находиться в рабстве за рубежом, о расследовании деятельности по вовлечению их в рабство планируется обратиться в Следственный комитет РФ, заявил РИА Новости вице-президент Единого координационного центра поддержки соотечественников за рубежом (ЕКЦС) Иван Мельников, комментируя освобождение россиянки из мошеннического колл-центра в Мьянме.
Ранее гражданка РФ
Д. Т. Очирнимаева была освобождена из мошеннического колл-центра на территории Мьянмы
в результате скоординированных действий таиландских и мьянманских полицейских, отметило посольство. Это стало возможным благодаря совместной работе министерства иностранных дел Российской Федерации и управления международного сотрудничества МВД России, подчеркнул Мельников
.
"Я намереваюсь направить обращение в Следственный комитет с просьбой расследовать деятельность по вовлечению в рабство наших соотечественников как на территории Мьянмы, так и на территории других стран. Огромное количество людей, наших сограждан, до сих пор остаются в рабстве, и это, конечно, вызывает большие опасения. Думаю, что совместно с нашими ведомствами удастся добиться того, чтобы ситуация стала намного лучше в этом направлении", – сказал Мельников.
Опасения за возможность нахождения в подобных условиях других соотечественников за рубежом сохраняются, добавил он.