В ЕКЦС прокомментировали освобождение россиянки из колл-центра в Мьянме

МОСКВА, 7 окт - РИА Новости. Большое количество россиян может находиться в рабстве за рубежом, о расследовании деятельности по вовлечению их в рабство планируется обратиться в Следственный комитет РФ, заявил РИА Новости вице-президент Единого координационного центра поддержки соотечественников за рубежом (ЕКЦС) Иван Мельников, комментируя освобождение россиянки из мошеннического колл-центра в Мьянме.

"Я намереваюсь направить обращение в Следственный комитет с просьбой расследовать деятельность по вовлечению в рабство наших соотечественников как на территории Мьянмы, так и на территории других стран. Огромное количество людей, наших сограждан, до сих пор остаются в рабстве, и это, конечно, вызывает большие опасения. Думаю, что совместно с нашими ведомствами удастся добиться того, чтобы ситуация стала намного лучше в этом направлении", – сказал Мельников.