В ЕКЦС прокомментировали освобождение россиянки из колл-центра в Мьянме
10:25 07.10.2025 (обновлено: 10:31 07.10.2025)
В ЕКЦС прокомментировали освобождение россиянки из колл-центра в Мьянме
© Посольство России в Таиланде/TelegramОсвобожденная гражданка РФ, ранее похищенная в Бангкоке и вывезенная в Мьянму для работы в мошенническом колл-центре
Освобожденная гражданка РФ, ранее похищенная в Бангкоке и вывезенная в Мьянму для работы в мошенническом колл-центре - РИА Новости, 1920, 07.10.2025
© Посольство России в Таиланде/Telegram
Освобожденная гражданка РФ, ранее похищенная в Бангкоке и вывезенная в Мьянму для работы в мошенническом колл-центре
МОСКВА, 7 окт - РИА Новости. Большое количество россиян может находиться в рабстве за рубежом, о расследовании деятельности по вовлечению их в рабство планируется обратиться в Следственный комитет РФ, заявил РИА Новости вице-президент Единого координационного центра поддержки соотечественников за рубежом (ЕКЦС) Иван Мельников, комментируя освобождение россиянки из мошеннического колл-центра в Мьянме.
Ранее гражданка РФ Д. Т. Очирнимаева была освобождена из мошеннического колл-центра на территории Мьянмы в результате скоординированных действий таиландских и мьянманских полицейских, отметило посольство. Это стало возможным благодаря совместной работе министерства иностранных дел Российской Федерации и управления международного сотрудничества МВД России, подчеркнул Мельников.
"Я намереваюсь направить обращение в Следственный комитет с просьбой расследовать деятельность по вовлечению в рабство наших соотечественников как на территории Мьянмы, так и на территории других стран. Огромное количество людей, наших сограждан, до сих пор остаются в рабстве, и это, конечно, вызывает большие опасения. Думаю, что совместно с нашими ведомствами удастся добиться того, чтобы ситуация стала намного лучше в этом направлении", – сказал Мельников.
Опасения за возможность нахождения в подобных условиях других соотечественников за рубежом сохраняются, добавил он.
Таиланд - РИА Новости, 1920, 28.09.2025
Россиянка уехала в Таиланд и попала в рабство, пишут СМИ
28 сентября, 20:59
 
В миреРоссияМьянмаИван Мельников
 
 
