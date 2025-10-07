Рейтинг@Mail.ru
Ученый рассказал о важности Нобелевской премии по медицине
07:32 07.10.2025
Ученый рассказал о важности Нобелевской премии по медицине
Ученый рассказал о важности Нобелевской премии по медицине - РИА Новости, 07.10.2025
Ученый рассказал о важности Нобелевской премии по медицине
Исследования нобелевских лауреатов по физиологии и медицине 2025 года о механизмах периферической толерантности имеет огромное значение для формирования... РИА Новости, 07.10.2025
сша
осака (город)
япония
российская академия наук
нобелевская премия
сша, осака (город), япония, российская академия наук, нобелевская премия
США, Осака (город), Япония, Российская академия наук, Нобелевская премия
Ученый рассказал о важности Нобелевской премии по медицине

Ученый Фадеев: Нобелевка по медицине важна для повышения качества трансплантаций

© AP Photo / Niklas Halle'nМедаль Нобелевской премии
Медаль Нобелевской премии - РИА Новости, 1920, 07.10.2025
© AP Photo / Niklas Halle'n
Медаль Нобелевской премии. Архивное фото
НОВОСИБИРСК, 7 окт – РИА Новости. Исследования нобелевских лауреатов по физиологии и медицине 2025 года о механизмах периферической толерантности имеет огромное значение для формирования толерантности к трансплантатам, что может существенно улучшить качество жизни пациентов после таких операций, сообщил старший научный сотрудник лаборатории фармакологического моделирования и скрининга биоактивных молекул НИИ клинической и экспериментальной лимфологии (филиал Института цитологии и генетики СО РАН) Роман Фадеев.
Нобелевскую премию по физиологии или медицине в 2025 году получили Мэри Брунков (Институт системной биологии, США), Фрэд Рамсделл (Институт иммунотерапии рака Паркера, США) и Шимон Сакагучи (Университет Осаки, Япония) "за новаторские открытия, касающиеся периферической иммунной толерантности, которая предотвращает нанесение вреда организму со стороны иммунной системы". Решение о лауреатах премии 2025 года было оглашено 6 октября в Стокгольме.
"Понимание механизмов периферической толерантности имеет огромное значение для формирования толерантности к трансплантатам, что может существенно улучшить качество жизни пациентов после соответствующей операции. Также эти знания важны для онкоиммунологии: опухоли могут использовать механизмы периферической толерантности для избегания иммунного надзора", - приводит слова ученого издание Сибирского отделения РАН "Наука в Сибири".
По словам ученого, нарушения периферической иммунной толерантности лежат в основе развития таких аутоиммунных заболеваний, как системная красная волчанка, ревматоидный артрит, диабет 1-го типа и IPEX-синдром, связанный с мутациями гена Foxp3.
"Периферическая иммунная толерантность — это вторая по времени, но не по важности, ветвь иммунологической толерантности после толерантности в костном мозге и тимусе, так называемой центральной толерантности. Как следует из названия, она развивается в периферических тканях и лимфоидных органах, а это практически все ткани и органы нашего организма, и служит критически важным механизмом для контроля реагирующих на собственные антигены организма T- и B-лимфоцитов (клеток иммунной системы), которые избежали отбора в тимусе и костном мозге", - рассказал Фадеев.
Он пояснил, что именно в периферических тканях происходит удаление "неправильных" лимфоцитов уже в момент их появления или обучения, но некоторые все же остаются. Поскольку центральная толерантность эффективна только на 60-70%, значительная часть слабореагирующих T-лимфоцитов попадает в кровь, где они должны контролироваться механизмами периферической толерантности для того, чтобы не развилось аутоиммунное заболевание.
Понимание этих механизмов не только расширяет знания о функционировании иммунной системы, но и открывает новые возможности для разработки терапевтических подходов к лечению аутоиммунных заболеваний, иммунотерапии аллергии и повышения качества трансплантации органов, добавил специалист.
СШАОсака (город)ЯпонияРоссийская академия наукНобелевская премия
 
 
