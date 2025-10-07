Ученый рассказал о важности Нобелевской премии по медицине

НОВОСИБИРСК, 7 окт – РИА Новости. Исследования нобелевских лауреатов по физиологии и медицине 2025 года о механизмах периферической толерантности имеет огромное значение для формирования толерантности к трансплантатам, что может существенно улучшить качество жизни пациентов после таких операций, сообщил старший научный сотрудник лаборатории фармакологического моделирования и скрининга биоактивных молекул НИИ клинической и экспериментальной лимфологии (филиал Института цитологии и генетики СО РАН) Роман Фадеев.
Нобелевскую премию по физиологии или медицине в 2025 году получили Мэри Брунков (Институт системной биологии, США), Фрэд Рамсделл (Институт иммунотерапии рака Паркера, США) и Шимон Сакагучи (Университет Осаки, Япония) "за новаторские открытия, касающиеся периферической иммунной толерантности, которая предотвращает нанесение вреда организму со стороны иммунной системы". Решение о лауреатах премии 2025 года было оглашено 6 октября в Стокгольме.
"Понимание механизмов периферической толерантности имеет огромное значение для формирования толерантности к трансплантатам, что может существенно улучшить качество жизни пациентов после соответствующей операции. Также эти знания важны для онкоиммунологии: опухоли могут использовать механизмы периферической толерантности для избегания иммунного надзора", - приводит слова ученого издание Сибирского отделения РАН "Наука в Сибири".
По словам ученого, нарушения периферической иммунной толерантности лежат в основе развития таких аутоиммунных заболеваний, как системная красная волчанка, ревматоидный артрит, диабет 1-го типа и IPEX-синдром, связанный с мутациями гена Foxp3.
"Периферическая иммунная толерантность — это вторая по времени, но не по важности, ветвь иммунологической толерантности после толерантности в костном мозге и тимусе, так называемой центральной толерантности. Как следует из названия, она развивается в периферических тканях и лимфоидных органах, а это практически все ткани и органы нашего организма, и служит критически важным механизмом для контроля реагирующих на собственные антигены организма T- и B-лимфоцитов (клеток иммунной системы), которые избежали отбора в тимусе и костном мозге", - рассказал Фадеев.
Он пояснил, что именно в периферических тканях происходит удаление "неправильных" лимфоцитов уже в момент их появления или обучения, но некоторые все же остаются. Поскольку центральная толерантность эффективна только на 60-70%, значительная часть слабореагирующих T-лимфоцитов попадает в кровь, где они должны контролироваться механизмами периферической толерантности для того, чтобы не развилось аутоиммунное заболевание.
Понимание этих механизмов не только расширяет знания о функционировании иммунной системы, но и открывает новые возможности для разработки терапевтических подходов к лечению аутоиммунных заболеваний, иммунотерапии аллергии и повышения качества трансплантации органов, добавил специалист.
