Комплекс по серийной модернизации трамваев создадут в Волгограде
2025-10-07T11:10:00+03:00
волгоград, волгоградская область, андрей бочаров
ВОЛГОГРАД, 7 окт – РИА Новости. Современный производственный комплекс, где будут в массовом порядке модернизировать трамваи и троллейбусы, создадут в Волгограде на базе местного предприятия, сообщил губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров.
По данным администрации Волгоградской области, местный завод ВЭТА выполняет не только текущий ремонт общественного электротранспорта, но и занимается полным восстановлением трамваев и троллейбусов, приводя их к современным требованиям. Недавно на предприятии начали производить совместно с нижегородской компанией низкозольные вагоны с новым кузовом на базе телег Татра Т3, и один вагон уже готов. По информации властей, если он успешно пройдет обкатку, то производство может стать серийным.
"В прошлый раз мы приняли решение о создании на нашей базе современного производства, которое позволит выводить на маршрут современные транспортные средства после капитально-восстановительных работ. Город очень достойно выполнил эту задачу, провел испытания восстановленных трамваев на пассажирских линиях. Следующий этап — создание на базе нашего предприятия современного производственного комплекса по проведению массовых капитально-восстановительных ремонтов. При сопоставимой стоимости новых трамваев и троллейбусов наш подход имеет наиболее выигрышные позиции", - приводит администрация слова Бочарова, сказанные во время посещения завода ВЭТА.