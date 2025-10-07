Рейтинг@Mail.ru
Комплекс по серийной модернизации трамваев создадут в Волгограде
Волгоградская область
 
11:10 07.10.2025
Комплекс по серийной модернизации трамваев создадут в Волгограде
Комплекс по серийной модернизации трамваев создадут в Волгограде - РИА Новости, 07.10.2025
Комплекс по серийной модернизации трамваев создадут в Волгограде
Современный производственный комплекс, где будут в массовом порядке модернизировать трамваи и троллейбусы, создадут в Волгограде на базе местного предприятия,... РИА Новости, 07.10.2025
волгоградская область
волгоград
волгоградская область
андрей бочаров
волгоград
волгоградская область
волгоград, волгоградская область, андрей бочаров
Волгоградская область, Волгоград, Волгоградская область, Андрей Бочаров
Комплекс по серийной модернизации трамваев создадут в Волгограде

Бочаров: комплекс по серийной модернизации трамваев создадут в Волгограде

© РИА Новости / Константин Чалабов
© РИА Новости / Константин Чалабов
Улицы и дома Волгограда в окрестностях автомобильного моста. Архивное фото
ВОЛГОГРАД, 7 окт – РИА Новости. Современный производственный комплекс, где будут в массовом порядке модернизировать трамваи и троллейбусы, создадут в Волгограде на базе местного предприятия, сообщил губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров.
По данным администрации Волгоградской области, местный завод ВЭТА выполняет не только текущий ремонт общественного электротранспорта, но и занимается полным восстановлением трамваев и троллейбусов, приводя их к современным требованиям. Недавно на предприятии начали производить совместно с нижегородской компанией низкозольные вагоны с новым кузовом на базе телег Татра Т3, и один вагон уже готов. По информации властей, если он успешно пройдет обкатку, то производство может стать серийным.
Вид на Волгоград - РИА Новости, 1920, 04.10.2025
Работы по благоустройству нового парка в Волгограде стартуют в 2026 году
4 октября, 12:43
"В прошлый раз мы приняли решение о создании на нашей базе современного производства, которое позволит выводить на маршрут современные транспортные средства после капитально-восстановительных работ. Город очень достойно выполнил эту задачу, провел испытания восстановленных трамваев на пассажирских линиях. Следующий этап — создание на базе нашего предприятия современного производственного комплекса по проведению массовых капитально-восстановительных ремонтов. При сопоставимой стоимости новых трамваев и троллейбусов наш подход имеет наиболее выигрышные позиции", - приводит администрация слова Бочарова, сказанные во время посещения завода ВЭТА.
 
Волгоградская областьВолгоградВолгоградская областьАндрей Бочаров
 
 
