Комплекс по серийной модернизации трамваев создадут в Волгограде

ВОЛГОГРАД, 7 окт – РИА Новости. Современный производственный комплекс, где будут в массовом порядке модернизировать трамваи и троллейбусы, создадут в Волгограде на базе местного предприятия, сообщил губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров.

По данным администрации Волгоградской области, местный завод ВЭТА выполняет не только текущий ремонт общественного электротранспорта, но и занимается полным восстановлением трамваев и троллейбусов, приводя их к современным требованиям. Недавно на предприятии начали производить совместно с нижегородской компанией низкозольные вагоны с новым кузовом на базе телег Татра Т3, и один вагон уже готов. По информации властей, если он успешно пройдет обкатку, то производство может стать серийным.