ПВО уничтожила ночью 17 БПЛА в Воронежской области

2025-10-07T06:55:00+03:00

специальная военная операция на украине

безопасность

воронежская область

александр гусев (губернатор)

МОСКВА, 7 окт - РИА Новости. ПВО уничтожила ночью 17 БПЛА в пяти районах и одном городе Воронежской области, по предварительной информации, пострадавших нет, сообщил губернатор Александр Гусев. "Всего минувшей ночью дежурными силами ПВО в пяти районах и одном городе Воронежской области было обнаружено и уничтожено 17 беспилотных летательных аппаратов", - написал Гусев в своем Telegram-канале. Глава региона подчеркнул, что, по предварительной информации, пострадавших нет. "В одном из муниципалитетов обломками беспилотника повреждены остекление и сети котельной", - отметил Гусев. Кроме того, глава губернатор заявил об отмене опасности атаки БПЛА.

воронежская область

