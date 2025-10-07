Рейтинг@Mail.ru
ПВО уничтожила ночью 17 БПЛА в Воронежской области - РИА Новости, 07.10.2025
Специальная военная операция на Украине
Специальная военная операция на Украине
 
06:55 07.10.2025
ПВО уничтожила ночью 17 БПЛА в Воронежской области
ПВО уничтожила ночью 17 БПЛА в Воронежской области
ПВО уничтожила ночью 17 БПЛА в пяти районах и одном городе Воронежской области, по предварительной информации, пострадавших нет, сообщил губернатор Александр... РИА Новости, 07.10.2025
специальная военная операция на украине
безопасность
воронежская область
александр гусев (губернатор)
МОСКВА, 7 окт - РИА Новости. ПВО уничтожила ночью 17 БПЛА в пяти районах и одном городе Воронежской области, по предварительной информации, пострадавших нет, сообщил губернатор Александр Гусев. "Всего минувшей ночью дежурными силами ПВО в пяти районах и одном городе Воронежской области было обнаружено и уничтожено 17 беспилотных летательных аппаратов", - написал Гусев в своем Telegram-канале. Глава региона подчеркнул, что, по предварительной информации, пострадавших нет. "В одном из муниципалитетов обломками беспилотника повреждены остекление и сети котельной", - отметил Гусев. Кроме того, глава губернатор заявил об отмене опасности атаки БПЛА.
воронежская область
безопасность, воронежская область, александр гусев (губернатор)
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Воронежская область, Александр Гусев (губернатор)
ПВО уничтожила ночью 17 БПЛА в Воронежской области

Силы ПВО уничтожили ночью 17 БПЛА в пяти районах и городе Воронежской области

МОСКВА, 7 окт - РИА Новости. ПВО уничтожила ночью 17 БПЛА в пяти районах и одном городе Воронежской области, по предварительной информации, пострадавших нет, сообщил губернатор Александр Гусев.
"Всего минувшей ночью дежурными силами ПВО в пяти районах и одном городе Воронежской области было обнаружено и уничтожено 17 беспилотных летательных аппаратов", - написал Гусев в своем Telegram-канале.
Глава региона подчеркнул, что, по предварительной информации, пострадавших нет.
"В одном из муниципалитетов обломками беспилотника повреждены остекление и сети котельной", - отметил Гусев.
Кроме того, глава губернатор заявил об отмене опасности атаки БПЛА.
Зенитный ракетно-пушечный комплекс Панцирь-С1 - РИА Новости, 1920, 07.10.2025
ПВО уничтожила ночью в Тульской области четыре украинских БПЛА
06:27
 
Специальная военная операция на Украине
Безопасность
Воронежская область
Александр Гусев (губернатор)
 
 
