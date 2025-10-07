https://ria.ru/20251007/bespilotniki-2046755466.html
ПВО уничтожила ночью 17 БПЛА в Воронежской области
специальная военная операция на украине
безопасность
воронежская область
александр гусев (губернатор)
МОСКВА, 7 окт - РИА Новости. ПВО уничтожила ночью 17 БПЛА в пяти районах и одном городе Воронежской области, по предварительной информации, пострадавших нет, сообщил губернатор Александр Гусев. "Всего минувшей ночью дежурными силами ПВО в пяти районах и одном городе Воронежской области было обнаружено и уничтожено 17 беспилотных летательных аппаратов", - написал Гусев в своем Telegram-канале. Глава региона подчеркнул, что, по предварительной информации, пострадавших нет. "В одном из муниципалитетов обломками беспилотника повреждены остекление и сети котельной", - отметил Гусев. Кроме того, глава губернатор заявил об отмене опасности атаки БПЛА.
воронежская область
