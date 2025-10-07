https://ria.ru/20251007/bespilotniki-2046746078.html
Силы ПВО сбили БПЛА в Воронежской области
Силы ПВО сбили несколько беспилотников в двух районах Воронежской области, предварительно, пострадавших нет, сообщил губернатор Александр Гусев. РИА Новости, 07.10.2025
специальная военная операция на украине
происшествия
воронежская область
воронеж
александр гусев (губернатор)
воронежская область
воронеж
