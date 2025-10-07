Рейтинг@Mail.ru
Силы ПВО сбили БПЛА в Воронежской области
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя
Специальная военная операция на Украине
 
03:37 07.10.2025
Силы ПВО сбили БПЛА в Воронежской области
Силы ПВО сбили БПЛА в Воронежской области
Силы ПВО сбили несколько беспилотников в двух районах Воронежской области, предварительно, пострадавших нет, сообщил губернатор Александр Гусев. РИА Новости, 07.10.2025
2025-10-07T03:37:00+03:00
2025-10-07T03:37:00+03:00
специальная военная операция на украине
происшествия
воронежская область
воронеж
александр гусев (губернатор)
воронежская область
воронеж
Силы ПВО сбили БПЛА в Воронежской области

Силы ПВО сбили БПЛА в двух районах Воронежской области

© РИА Новости / Евгений Биятов
ЗРК "Тор-М2"
ЗРК Тор-М2
© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в медиабанк
ЗРК "Тор-М2". Архивное фото
МОСКВА, 7 окт - РИА Новости. Силы ПВО сбили несколько беспилотников в двух районах Воронежской области, предварительно, пострадавших нет, сообщил губернатор Александр Гусев.
Во вторник Гусев объявил об угрозе непосредственного удара БПЛА в 0.07 мск. Она длилась около трех часов.
Воронеже - отмена непосредственной угрозы удара БПЛА. Дежурными силами ПВО в двух районах Воронежской области были сбиты несколько беспилотных летательных аппаратов. По предварительным данным, пострадавших нет. В результате падения обломков беспилотника в одном муниципалитете повреждены стена и забор частного дома, автомобиль", - написал глава региона в своем Telegram-канале.
Гусев уточнил, что режим опасности атаки беспилотников в регионе сохраняется.
Последствия атаки БПЛА ВСУ по Старому Осколу
ПВО сбила БПЛА самолетного типа в Старом Осколе
01:43
ПВО сбила БПЛА самолетного типа в Старом Осколе
